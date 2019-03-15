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Rodrigo Alves'in çenesi patladı!

Giriş: 15.03.2019 - 14:36 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Ken bebek Rodrigo Alves'in geçirdiği operasyonlardan sonra çenesi patladı. Tedavi olmak için gittiği üç doktor tarafından reddedilen Alves, nihayet kendisini tedavi edebilecek bir doktor bulduğunu açıkladı

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    Ken bebek olarak bilinen Rodrigo Alves'in geçirdiği operasyonlardan sonra çenesi patladı. 

  • 2Rodrigo Alves'in çenesi patladı!
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    Alves, çenesi patladıktan sonra tedavi için gittiği üç doktordan da red yanıtı aldığını söyledi.

  • 3Rodrigo Alves'in çenesi patladı!
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    Kendisini tedavi etmeyi kabul eden doktor, Alves'in boynundan ve sırtından yağ dokusu alarak çenesine yerleştirecek. 

  • 4Rodrigo Alves'in çenesi patladı!
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    35 yaşındaki Alves'in implanttan kaynaklanan enfeksiyon nedeniyle çenesinde çökme meydana geldi. Alves, görüntüsüyle ilgili ilk kez endişelendiğini açıkladı.

  • 5Rodrigo Alves'in çenesi patladı!
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    Bir program çekimi için İstanbul'a gelen Rodrigo Alves, burada tanıştığı bir hekimin yapılan incelemeler ve çekilen röntgenlerin ardından kendisini tedavi edebileceğini söylediğini duyurdu.

  • 6Rodrigo Alves'in çenesi patladı!
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    Alves, "Çok üzüldüm. Devamlı ağrı kesici ilaç kullanıyorum. Şu anda bu durumda olmak çok sinir bozucu" dedi. 

  • 7Rodrigo Alves'in çenesi patladı!
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