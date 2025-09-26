ROG Xbox Ally Serisi’nin fiyatı belli oldu

ASUS Republic of Gamers (ROG), Xbox iş birliğiyle geliştirdiği yeni nesil el konsolu ROG Xbox Ally Serisi’ni Türkiye’de oyunseverlerle buluşturuyor. 26 Eylül itibarıyla ASUS E-Store üzerinden ön siparişe açılan ROG Xbox Ally 37.999 TL, ROG Xbox Ally X ise 58.999 TL fiyatla satışta. Ön sipariş verenlere özel, Premium ROG Ally Taşıma Çantası hediye ediliyor. AMD’nin güçlü işlemcileriyle donatılan bu konsollar, Xbox deneyimini taşınabilir bir cihaza taşıyarak PC oyun dünyasıyla kusursuz bir entegrasyon sunuyor.

YENİ TASARIM, ERGONOMİK YAPI

ROG Xbox Ally Serisi, yeni ergonomik tasarımıyla uzun süreli oyunlarda yüksek konfor sunduğunu da belirtiyor. Xbox’tan ilham alan gövde, kaymaz yüzey desenleri ve yenilenmiş avuç içi desteğiyle rahat bir tutuş vadediyor. ROG Xbox Ally X’te bulunan impulse tetikler, desteklenen oyunlarda titreşim ve hassasiyetle daha immersif bir deneyim sunuyor.

KUSURSUZ YAZILIM DENEYİMİ

ASUS ve Xbox iş birliğiyle geliştirilen Windows 11 tabanlı arayüz, el konsolları için özel olarak optimize edildi. Armoury Crate Special Edition yazılımı, cihaz açıldığında tam ekran Xbox deneyimi sunuyor. Joystick ve tuşlarla kolay navigasyon, Xbox tuşuyla hızlı ayar erişimi sağlayan Game Bar ve Windows 11’in esnekliğiyle farklı oyun mağazalarına ve modlara sorunsuz erişimi de mümkün kılan bir yapıyı sunuyor.