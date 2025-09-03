Habertürk
        Roger Waters'ın sözlerine Ozzy Osbourne'un oğlundan öfkeli yanıt

        Roger Waters'ın sözlerine Ozzy Osbourne'un oğlundan öfkeli yanıt

        Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın, temmuz ayında hayatını kaybeden heavy metal müziğin ünlü ismi Ozzy Osbourne hakkında sarf ettiği sözler, oğlu Jack Osbourne'un tepkisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 15:37 Güncelleme: 03.09.2025 - 15:37
        Roger Waters'a öfkeli yanıt
        Jack Osbourne, 22 Temmuz'da hayatını kaybeden heavy metal müziğin efsanevi ismi olan babası Ozzy Osbourne hakkında yaptığı yorumların ardından, Pink Floyd'un solisti Roger Waters'a öfkeli bir yanıt verdi.

        Roger Waters, bir röportajda Black Sabbath solisti Ozzy Osbourne hakkında neler düşündüğü sorulduğunda, şarkıcının ya da grubunun hiçbir parçasının hayranı olmadığını itiraf etmişti.

        Roger Waters
        Roger Waters

        The Independent Ink'e konuşan 81 yaşındaki Roger Waters; "Ozzy Osbourne, hayatı boyunca içinde bulunduğu durum ne olursa olsun Tanrı onu korusun. Müziği hakkında hiçbir fikrim yok. Umurumda bile değil" demişti. Waters; "Black Sabbath'ı umursamıyorum, hiç umursamadım. Tavukların kafalarını ısırmakla veya her ne yapıyorlarsa onunla ilgilenmem. Hiç umurumda değil, anlıyor musunuz?" sözleriyle dikkat çekmişti.

        Ozzy Osbourne
        Ozzy Osbourne

        39 yaşındaki Jack Osbourne, Roger Waters'ın, 76 yaşında hayatını kaybeden babası Ozzy Osbourne'un ardından sarf ettiği sözlerden dolayı çok öfkelendi. Instagram'daki 1,3 milyon takipçisine karşı yaptığı paylaşımda, Roger Water'a hitaben küfürlü bir şekilde tepki gösterdi.

        "Ne kadar zavallı ve gerçeklerden kopuk biri oldun" diyen Jack Osbourne; "Bu günlerde dikkat çekmenin tek yolu basına saçma sapan şeyler kusmak gibi görünüyor" diye yazdı.

        Ozzy Osbourne - Jack Osbourne
        Ozzy Osbourne - Jack Osbourne

        Babası Ozzy Osbourne'un Roger Waters'ı küçük gördüğünü küfürlü şekilde ifade eden Jack Osbourne; "Babamın haklı olduğunu kanıtladığın için teşekkürler" dedi.

        Ozzy Osbourne ölüm haberinin ardından müzik dünyasından ve şov dünyasından hayranları tarafından büyük bir övgü yağmuruna tutuldu. Roger Waters'ın yorumuna kadar, şimdiye dek Ozzy Osbourne hakkında kötü bir yorum yapan olmadı.

        Ozzy Osbourne - Sharon Osbourne - Jack Osbourne
        Ozzy Osbourne - Sharon Osbourne - Jack Osbourne

        2019'da Parkinson hastalığı teşhisi konulan Ozzy Osbourne, 22 Temmuz'daki ölümünün ardından 30 Temmuz'da defnedildi.

