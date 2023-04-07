İsrail-Lübnan ve Filistin arasında dün öğle saatlerinden bu yana gerilim sürüyor. Mescid-i Aksa'ya baskın ile başlayan olaylar roket saldırıları ile devam etmiş ve alarma geçilmişti. Peki süreç nasıl ilerledi?

Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale etmiş ve 200’den fazla kişi gözaltına almıştı.

Gece yarısı düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenlenmiş, Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetmişti.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve Müslümanlara ses bombası, coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

Netanyahu toplantı sonrasında "İsrail halkı, sınandığı zaman bir araya geldiğini, ordusu ve diğer güvenlik birimlerinin ülkesini ve halkını korumak için eylemlerini destekleyeceğini, düşmanlar bir kere daha görecek." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı alırken, Başbakan Netanyahu da güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmenin ardından, 2 aydır toplantı yapmadığı güvenlik kabinesini toplama kararı aldı

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından dün öğle saatlerinde İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Paylaşımdaki açıklamada, "Hamas lideri Heniyye, İsrail'e roketler atılmasından günler önce Lübnan'ın güneyinde Kassam Tugayları ile buluştu. Bu birlikler İsrail'e sadece Gazze'den değil kuzeyden de saldırmak için kuruldu" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Lübnan'ın güneyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nı ziyaretine ilişkin olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf yayınladı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurdu ve Hamas’ı sorumlu tuttu.

HAMAS'TAN İSRAİL'E YANIT

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıkamaların ardından İsrail'i, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısında ısrar etmemesi konusunda uyardı. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin direniş gruplarının genel sekreterleriyle bir araya geldi. Görüşmede, özellikle İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere Filistin'deki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Toplantıdan sonra yazılı açıklama yapan Heniyye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik süregelen saldırılarını kınadı.

Heniyye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını, benzeri görülmemiş bir suç ve Müslümanlara ve kutsal değerlerine yönelik bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıdan tamamen İsrail hükümetini sorumlu tutan Heniyye, Filistin halkı ve direniş gruplarının bu "vahşi" saldırı karşısında seyirci durmayacağına işaret etti.