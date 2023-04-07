İsrail-Lübnan ve Filistin arasında dün öğle saatlerinden bu yana gerilim sürüyor. Mescid-i Aksa'ya baskın ile başlayan olaylar roket saldırıları ile devam etmiş ve alarma geçilmişti. Peki süreç nasıl ilerledi?
MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN
İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve Müslümanlara ses bombası, coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.
Gece yarısı düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenlenmiş, Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetmişti.
Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale etmiş ve 200’den fazla kişi gözaltına almıştı.
LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI
Bu gelişmelerin ardından dün öğle saatlerinde İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirdi.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıkladı.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını duyurdu.
İsrail roketler ülkenin kuzeyinde hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı bildirildi. İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan roketlerin ardından ülkenin kuzey bölgelerinde hava sahasını sivil uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı alırken, Başbakan Netanyahu da güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmenin ardından, 2 aydır toplantı yapmadığı güvenlik kabinesini toplama kararı aldı
Netanyahu toplantı sonrasında "İsrail halkı, sınandığı zaman bir araya geldiğini, ordusu ve diğer güvenlik birimlerinin ülkesini ve halkını korumak için eylemlerini destekleyeceğini, düşmanlar bir kere daha görecek." dedi.
İSRAİL: SORUMLUSU HAMAS
İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurdu ve Hamas’ı sorumlu tuttu.
İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Lübnan'ın güneyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nı ziyaretine ilişkin olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf yayınladı.
Paylaşımdaki açıklamada, "Hamas lideri Heniyye, İsrail'e roketler atılmasından günler önce Lübnan'ın güneyinde Kassam Tugayları ile buluştu. Bu birlikler İsrail'e sadece Gazze'den değil kuzeyden de saldırmak için kuruldu" ifadelerine yer verildi.
HAMAS'TAN İSRAİL'E YANIT
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıkamaların ardından İsrail'i, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısında ısrar etmemesi konusunda uyardı. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin direniş gruplarının genel sekreterleriyle bir araya geldi. Görüşmede, özellikle İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere Filistin'deki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.
Toplantıdan sonra yazılı açıklama yapan Heniyye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik süregelen saldırılarını kınadı.
Heniyye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını, benzeri görülmemiş bir suç ve Müslümanlara ve kutsal değerlerine yönelik bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıdan tamamen İsrail hükümetini sorumlu tutan Heniyye, Filistin halkı ve direniş gruplarının bu "vahşi" saldırı karşısında seyirci durmayacağına işaret etti.
İSRAİL'DEN FİLİSTİN'E HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerden sonra abluka altındaki Gazze’ye saldırı başlattı.
İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail polisi, sabah namazına giderken slogan atan gruplara Mescid-i Aksa'nın Hutta kapısında da copla müdahale etti.
LÜBNAN'A DA HAVA SALDIRISI BAŞLADI
İsrail ordusu Filistin'in ardından Lübnan’a da saldırı başlattığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan’a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” ifadelerine yer verildi. Açıklamada başka detaya yer verilmedi.
Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.
BM: İSRAİL VE LÜBNAN SAVAŞ İSTEMİYOR
Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ve Lübnan gerginliğine ilişkin her iki ülkenin de savaş istemediklerini açıkladı.
UNIFIL, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginliğin akabinde yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro'nun her iki ülkenin yetkilileriyle görüşmesi neticesinde, "İsrail ve Lübnan savaş istemediklerini söyledi." ifadesini kullandı.
Açıklamada ayrıca, "Son 24 saatteki eylemler tehlikeli ve ciddi gerilim riski taşıyor. Tüm taraflara Mavi Hat boyunca tüm eylemlerini durdurması çağrısı yapıyoruz" denildi.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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