Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Roket saldırıları sonrası İsrail'den Gazze ve Lübnan’a hava saldırısı - Son Dakika Haberler
ABONE OL

Roket saldırıları sonrası İsrail'den Gazze ve Lübnan’a hava saldırısı

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskını sonrası Doğu Kudüs'te gerilim tırmanmıştı. Gelişmelerin ardından dün İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine gün içerisinde 34 roket atıldığını açıklamış ve saldırılardan Filistinli militan grup Hamas'ı sorumlu tutmuştu. Bu gelişmeler sonrası İsrail önce Gazze ardından Lübnan'a hava saldırıları düzenledi.

Roket saldırıları sonrası İsrail'den Gazze ve Lübnan’a hava saldırısı - Son Dakika Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / Ajanslar

İsrail-Lübnan ve Filistin arasında dün öğle saatlerinden bu yana gerilim sürüyor. Mescid-i Aksa'ya baskın ile başlayan olaylar roket saldırıları ile devam etmiş ve alarma geçilmişti. Peki süreç nasıl ilerledi?

MESCİD-İ AKSA'YA BASKIN

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve Müslümanlara ses bombası, coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

Gece yarısı düzenlediği baskının üzerine sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenlenmiş, Aksa’da sabah namazının kılınmasının ardından tekbir getirerek İsrail’i protesto eden gruplara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, buradaki kişileri copla darbetmişti.

Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale etmiş ve 200’den fazla kişi gözaltına almıştı.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKET SALDIRISI

Bu gelişmelerin ardından dün öğle saatlerinde İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıkladı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını duyurdu.

İsrail roketler ülkenin kuzeyinde hava sahasını sivil uçuşlara kapattığı bildirildi. İsrail Ordu Radyosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail makamlarının, Lübnan’dan İsrail’e fırlatılan roketlerin ardından ülkenin kuzey bölgelerinde hava sahasını sivil uçuşlara kapatma kararı aldığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırılarını görüşmek için güvenlik yetkilileriyle acil toplanma kararı alırken, Başbakan Netanyahu da güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği görüşmenin ardından, 2 aydır toplantı yapmadığı güvenlik kabinesini toplama kararı aldı

Netanyahu toplantı sonrasında "İsrail halkı, sınandığı zaman bir araya geldiğini, ordusu ve diğer güvenlik birimlerinin ülkesini ve halkını korumak için eylemlerini destekleyeceğini, düşmanlar bir kere daha görecek." dedi.

İSRAİL: SORUMLUSU HAMAS

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurdu ve Hamas’ı sorumlu tuttu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Lübnan'ın güneyinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nı ziyaretine ilişkin olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf yayınladı.

Paylaşımdaki açıklamada, "Hamas lideri Heniyye, İsrail'e roketler atılmasından günler önce Lübnan'ın güneyinde Kassam Tugayları ile buluştu. Bu birlikler İsrail'e sadece Gazze'den değil kuzeyden de saldırmak için kuruldu" ifadelerine yer verildi.

HAMAS'TAN İSRAİL'E YANIT

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıkamaların ardından İsrail'i, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısında ısrar etmemesi konusunda uyardı. Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin direniş gruplarının genel sekreterleriyle bir araya geldi. Görüşmede, özellikle İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırıları başta olmak üzere Filistin'deki duruma ilişkin gelişmeler ele alındı.

Toplantıdan sonra yazılı açıklama yapan Heniyye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik süregelen saldırılarını kınadı.

Heniyye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını, benzeri görülmemiş bir suç ve Müslümanlara ve kutsal değerlerine yönelik bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıdan tamamen İsrail hükümetini sorumlu tutan Heniyye, Filistin halkı ve direniş gruplarının bu "vahşi" saldırı karşısında seyirci durmayacağına işaret etti.

İSRAİL'DEN FİLİSTİN'E HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerden sonra abluka altındaki Gazze’ye saldırı başlattı.

İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve görgü tanıklarının aktardıklarına göre, İsrail polisi, sabah namazına giderken slogan atan gruplara Mescid-i Aksa'nın Hutta kapısında da copla müdahale etti.

LÜBNAN'A DA HAVA SALDIRISI BAŞLADI

İsrail ordusu Filistin'in ardından Lübnan’a da saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan’a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” ifadelerine yer verildi. Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

BM: İSRAİL VE LÜBNAN SAVAŞ İSTEMİYOR

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ve Lübnan gerginliğine ilişkin her iki ülkenin de savaş istemediklerini açıkladı.

UNIFIL, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginliğin akabinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro'nun her iki ülkenin yetkilileriyle görüşmesi neticesinde, "İsrail ve Lübnan savaş istemediklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Son 24 saatteki eylemler tehlikeli ve ciddi gerilim riski taşıyor. Tüm taraflara Mavi Hat boyunca tüm eylemlerini durdurması çağrısı yapıyoruz" denildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : İrem Kuşoğlu
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına tepki: Bölge barışını tehdit etmektedir
DÜNYA Türkiye'den İsrail'e tepki
Namaz sırasında imamın üstüne çıkan kedi dünyada gündem oldu
DÜNYA Namaz sırasında imamın üstüne çıkan kedi gündem oldu
Son dakika: BM: İsrail ve Lübnan savaş istemiyor
DÜNYA BM: İsrail ve Lübnan savaş istemiyor
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'den sonra Lübnan’a saldırdı
DÜNYA İsrail, Gazze'den sonra Lübnan’ı vurdu
Fransa'da 11 PKK'lı sanık yargılanıyor
DÜNYA Fransa'da 11 PKK'lı sanık yargılanıyor
Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acılı dolu ve karanlık bir döneme dayanıyor!
DÜNYA Çinlilerin böcek yeme alışkanlığı acı dolu bir döneme ...
2050 yılında dünya nasıl bir yer olacak? İşte, 4 farklı teori!
DÜNYA 2050'de dünya nasıl bir yer olacak?
Amerika'nın fırsatlar ülkesi olduğunu söyleyen Amerikan rüyası nedir?
DÜNYA Amerika neden fırsatlar ülkesi olarak görülüyor?
Instagram "Ortak ana sayfa" özelliğiyle arkadaşlarınızın beğenilerini görebileceksiniz!
DÜNYA Instagram yeni özelliğiyle arkadaşlarınızın ...
Hiç görmediğimiz halde soyu tükenen hayvanlar hakkında nasıl bilgi ediniyoruz?
DÜNYA Soyu tükenen hayvanları nasıl biliyoruz?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.