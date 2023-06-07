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Roland Garros'ta rekor kıran dev randevu

Gişe rekoru kıran, heyecan dolu eşleşmede Fransa Açık'ın favori isimleri Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz yarı finalde karşı karşıya gelecek

Roland Garros'ta rekor kıran dev randevu
HABERTURK.COM / Ajanslar

Biri 23'üncü, diğeri 2'inci grand slami'ni kazanma peşinde...Roland Garros'ta beklenen an geldi...

Dünya 1 numarası Carlos Alcaraz ve 22 kez Grand Slam şampiyonu Novak Djokovic; Fransa Açık yarı finalinde kozlarını paylaşacak.

Her iki oyuncu da heyecanla beklenen bu eşleşme yolunda sadece bir set kaybetti. Alcaraz, son olarak Stefanos Tsitsipas'ı üç sette geçti Djokovic ise Karen Khachanov'u 3-1 yendi.

Gişe rekorları kıran karşılaşma öncesi iki raket de iddialı...

Alcaraz: "En iyi olmak istiyorsanız, en iyiyi yenmek zorundasınız"

Carlos Alcaraz, "En iyi olmak istiyorsanız, en iyiyi yenmek zorundasınız. Bu yüzden bu maçı gerçekten çok istiyorum. Bundan keyif alacağım. Elbette benim için tarihe geçmek, Novak gibi bir efsaneyle yarı final oynamak inanılmaz bir şey. Bu yüzden harika bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Djokovic: "Bu kesinlikle benim için turnuvadaki en büyük meydan okuma"

Novak Djokovic ise "Pek çok insanın görmek istediği bir maç olacak. Bu kesinlikle benim için turnuvadaki en büyük meydan okuma. Eğer en iyi olmak istiyorsanız, en iyileri yenmelisiniz. Alcaraz'ı kesinlikle yenmem gerekiyor. o anı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvanın favorileri kariyerlerinde, daha önce sadece bir kez karşı karşıya geldi. İspanyol raket, 2022 Madrid Açık'ın yarı finalini 2-1 kazanmıştı.

Alcaraz, Madrid'de Rafael Nadal, Djokovic ve Alexander Zverev'i arka arkaya yenerek kupayı kaldırmıştı.

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