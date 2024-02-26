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        Haberler Spor Futbol İtalya Roma: 3 - Torino: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Roma: 3 - Torino: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Roma, Paulo Dybala'nın golleriyle Torino'yu 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 23:34 Güncelleme: 26.02.2024 - 23:42
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        Roma'yı Dybala sırtladı!
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        İtalya Serie A Ligi'nde üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Roma, Paulo Dybala'nın golleriyle evinde Torino'yu 3-2 mağlup etti.

        Serie A'nın 26. haftasında ev sahibi ekip Roma, Paulo Dybala'nın 42. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Torino, 44. dakikada Duvan Zapata'nın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı da 1-1 tamamlandı.

        Roma, maçın 57. dakikasında Dybala'nın 2. golüyle tekrar öne geçti. 69. dakikada Dybala, yine sahneye çıktı ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Maçın 88. dakikasında Dean Huijsen'in kendi kalesine attığı golle Torino, farkı bire indirse de maçı Roma, 3-2 kazandı.

        Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, karşılaşmada süre almadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı.

        Bu galibiyetle Roma, puanını 44'e yükselterek ligde 6. sırada yer aldı. Torino ise 36 puanda kaldı.

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