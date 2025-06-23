Roma'da İtalya-Türkiye Derneği kuruldu

Carlo Marsili'nin başkanlığını yaptığı, aralarında eski İtalyan Milletvekili Nino Foti, eski İtalya Anayasa Mahkemesi Başkanı Antonio Baldassare, Umbria Bölgesel Yönetimi Sayıştay Başkanı Antonello Colosimo'nun yer aldığı İtalya-Türkiye Derneğinin kurucu üyeleri, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'i ziyaret ederek, derneğin resmi kuruluş işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Marsili, Büyükelçi Ülgen'i ziyaretleri sırasında derneklerinin amacının; iki ülke arasında halihazırda var olan jeopolitik, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da geliştirmek ve iki toplum arasında "köprü" görevi görmek olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ülgen de İtalya'da böyle bir derneğin kurulmuş olmasından, iki ülke ilişkilerine yapacağı katkıdan ve de kurucu üyelerini büyükelçilikte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

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"TÜRKİYE'YE KARŞI BÜYÜK BİR İLGİ OLDUĞUNU HEP GÖZLEMLEDİM"

İtalya'nın 2004 ila 2010 yıllarında Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Marsili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'daki görevinden sonra böyle bir dernek fikrinin aklında olduğunu belirtti.

Marsili, "Türkiye, halen birçok ilişki içinde olduğum bir ülke. Zaman zaman oraya gidiyorum ve ayrıca ülkemde Türkiye hakkında biraz daha fazla bilgi yaymak da ilgimi çekiyor." dedi.