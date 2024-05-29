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        Haberler Yaşam Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikke buldu

        Roma dönemine ait 2 bin yıllık sikke buldu

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Çıplak köyünde evinin bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık Alexandria Troas Antik Kenti şehir sikkesi bulan 10 yaşındaki Onur Özcan Çimen, bulduğu sikkeyi Arkeolog Hazal Fırat aracılığıyla, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'e teslim etti. Onur Özcan Çimen, bağışladığı sikke ile Troya Müzesi'nin en küçük eser bağışçısı oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:25
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        Çanakkale'nin merkeze bağlı Çıplak köyünde yaşayan Onur Özcan Çimen, evinin bahçesinde bisikletiyle geçerken, yerde parıldayan bir cisim gördü.

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        Eline aldığı cismin eski döneme ait para olduğunu tahmin eden Çimen durumu ailesine bildirdi. Ardından okullarında Sınıf Arkadaşım Homeros Projesi'yle Troya'yı anlatan arkeolog Hazal Fırat ile temasa geçti.

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        6 Mayıs günü Troya kentinde düzenlenen Hıdırellez şenliğine katılan Onur Özcan Çimen, evinin bahçesinde bulduğu Roma dönemine ait sikkeyi Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'e göstererek, müzeye bağışlamak istediğini söyledi.

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        Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Onur ve ailesini müzeye davet etti. Müzede yapılan incelemede paranın Roma dönemine ait 2 bin yıllık Alexandria Troas Antik Kenti şehir sikkesi olduğu tespit edildi.

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        10 yaşındaki Çimen, bulduğu sikkeyi arkeolog Hazal Fırat aracılığıyla, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'e teslim ederek, müzeye bağışladı. Onur Özcan Çimen bağışladığı sikke ile Troya Müzesi ve Türkiye'nin en küçük eser bağışçısı oldu. 

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        90 yıl önce arazide bulduğu Roma dönemine ait mezar stelini 1934 yılında Çanakkale Müzesi'ne bağışlayan 1923 doğumlu 11 yaşındaki Necdet ise ilk bağışçı oldu. Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, kültürel miras bilincine çok erken yaşta kavuşan ve evinin bahçesinde bulduğu sikkeyi müzeye bağışlayan Onur'a teşekkür etti.

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        Onur Özcan Çimen, "Çıplak köyünde bahçede yerde bir parıltı gördüm. Elime aldığımda eski para olduğunu anladım. Tevfikiye köyünde düzenlenen Hıdırellez'e gidene kadar bekledim. Sonra müzede görevli olan Arkeolog Hazal Fırat'a teslim ettim. Beni Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'e yönlendirdiler. Beni müzeye davet ettiler. En küçük eser bağışçısı olarak adımı tarihe yazdırdım" dedi. 

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        #2 bin yıllık sikke
        #Roma dönemi
        #Alexandria Troas Antik Kenti
        #Çanakkale
        #Onur Özcan Çimen
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