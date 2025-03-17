Roma'ya Paulo Dybala şoku!

Roma'ya Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala'dan kötü haber geldi. Cagliari maçında sakatlanan 31 yaşındaki futbolcu, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Dybala, sakatlığı nedeniyle Arjantin'in Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ve Uruguay ile oynayacağı maçları da kaçıracak.

Roma'da bu sezon 36 maçta süre bulan Arjantinli futbolcu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.