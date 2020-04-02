İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’da forma giyen milli futbolcu Yıldırım Mert Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sıkı karantina tedbirlerinin uygulandığı İtalya’da evde takımının verdiği antrenman programını uygulayarak formda kalmaya çalıştığını belirtti.

İtalya'nın Kovid-19 salgınının merkez üssüne dönüşmüş olması sebebiyle bir aydır maçların oynanmadığı Serie A'da başkent ekiplerinden Roma'ya sezon başında transfer olan Mert Çetin, ülkede uygulanan sıkı karantina tedbirleri altında geçen günlerini, AA muhabirinin sorularına verdiği yazılı mülakatta değerlendirdi.

Karantina tedbirlerinde 4. haftaya girilen ülkede, bugünlerde evde geçen günlerinde neler yaptığıyla ilgili Mert, "Karantina, tabii ki bizi evde kalmaya zorladı ve kendimize daha fazla zaman ayırıyoruz. Birçok televizyon dizisi izliyorum, kitap okuyorum ve antrenman yapıyorum. Takımımız bize bir antrenman programı verdi. Onu uygulayıp kendimi hazır tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte kulübün kendilerine ne tür destek sunduğu sorulan milli futbolcu, "Kulübümüz bize çok destek oluyor. İhtiyacımız olan şeyleri evimize gönderiyorlar. Bize evde yaptığımız antrenmanlara yönelik egzersiz bisikletine kadar gerekli malzemeleri yolladılar. Bunun dışında takım arkadaşlarımla ve teknik heyetle sık şekilde video-konferanslar üzerinden görüşüyoruz." yanıtını verdi.

Takımında ve kendi etrafında kimsede koronavirüse rastlanmadığını belirten 23 yaşındaki milli oyuncu, "Koronavirüs testi olmadık çünkü semptom yoksa test yapmaya gerek de yok." dedi.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Roma takımı olarak başkentteki Spallanzani Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesine bir maaşlarını bağışladıkları hatırlatılan Mert, "Kulübümün, burada ihtiyacı olan sağlık kuruluşlarına yaptığı destekten gurur duyuyorum. Bize kulüp vakfı olan Roma Cares’e destek olup olamayacağımız soruldu. Tabii ki, bütün futbolcular olarak hepimiz bunu büyük bir heyecan ile kabul ettik. Yardıma muhtaç kişilere destek olmak bizi mutlu ediyor. Düşünün ki Roma, 75 yaş üstü tüm üyelerine, gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım kolileri gönderdi. Bunun gerçekten harika bir şey olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın, normalde bu yıl 12 Haziran’da Roma’nın iç saha maçlarını yaptığı Olimpiyat Stadı’ndaki İtalya-Türkiye maçı ile başlayacakken, koronavirüs nedeniyle gelecek yıla ertelenmesi hakkında ne düşündüğü de sorulan Mert, "Taraftarların ve futbolcuların sağlığı ilk sırada olmalı. Bu tür kararları almaya yetkili yöneticiler var ve eğer onlar böyle bir karar aldıysa bu doğrultuda hareket etmek gerekir. Sağlık önce gelir. Kısa zamanda bu durumdan çıkmayı ve normale dönmeyi ümit ediyorum." yorumunu yaptı.

Serie A’da forma giyen diğer milli oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral ile görüşüp görüşmedikleri sorulan Mert Çetin, "Sürekli iletişim halindeyiz ama dürüst olmak gerekirse son günlerde haberleşme fırsatı bulamadım." dedi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla İtalya’daki gibi şimdi Türkiye’de benzer şekilde "evde kal" çağrısı yapıldığı anımsatılan Mert, Türkiye’ye yönelik mesajının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Sadece şunu söyleyebilirim, bizim üstümüzde bulunan insanlar tarafından alınan kararlara saygı duyun. Eğer onlar size evde kalın diyorsa evde kalın. Hem kendimize hem çevremize karşı saygılı olmamız gerekir."