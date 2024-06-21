Romantik âşıklar

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçen sene yaz başından başlayan ilişkileriyle bir çok defa gündeme gelen Oğulcan Engin ile sevgilisi İlayda Şahin, Çeşme'de görüntülendi.

Oğulcan Engin ile İlayda Şahin, Çeşme'de arkadaşlarıyla beraber objektiflere plajda yansıdı. Oldukça mutlu olan âşıklar bir ara plajın iskelesinde el ele yürüyüş yaptı.

REKLAM ilerleyen saatlerde denize giren İlayda Şahin, Oğulcan Engin'e gel gel işareti yaparak yanına çağırdı. Bir türlü suya girmeyen Engin, en sonunda cesaretini toplayarak sevgilisini yanına gitti.