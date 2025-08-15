Romulo resmen Leipzig'de
Göztepe'de geçen sezon sergilediği performansla dikkat çeken Romulo, resmen Leipzig'e transfer oldu. İzmir ekibi, bu transferden bonuslarla birlikte toplam 25 milyon Euro gelir elde edecek.
Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, Göztepe'den Romulo ile 2030'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.
"KENDİMİ EN ÜST SEVİYEDE KANITLAMAK İSTİYORUM"
İmza sonrası açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki forvet, Leipzig'e transfer olmakla kariyerinde büyük bir adım attığını belirterek, "Bundesliga, dünyanın en güçlü ve en heyecan verici liglerinden biri. Burada kendimi en üst seviyede kanıtlamak istiyorum. Leipzig'in yüksek yoğunluk, hız ve presle oynadığını biliyorum, tam da sevdiğim şey bu." ifadelerini kullandı.
Kulübün hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacağını aktaran Romulo "Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Aynı zamanda şehri ve taraftarları tanımayı ve Leipzig ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.
Alman ekibinde 40 numaralı forma giyecek olan Brezilyalı futbolcu, Göztepe'de 46 maçta 22 gole imza attı.
GÖZTEPE'YE 20+5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Leipzig, Romulo transferi için Göztepe'ye 20 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyecek.