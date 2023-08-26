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        Ronaldo'dan hat-trick

        Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, deplasmanda Al Fateh'i 5-0 mağlup etti. Ronaldo attığı 3 golle yıldızlaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 10:11 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:11
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        Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Al Nassr, deplasmanda Al Fateh'i 5-0 mağlup etti.

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        Konuk ekibin gollerini 38, 55 ve 90+6. dakikada Portekizli Cristiano Ronaldo, 27 ve 81. dakikalarda da Sadio Mane kaydetti.

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        Lige üst üste iki mağlubiyetle başlayan Al Nassr, üçüncü haftada ilk galibiyetini elde etti.

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        Al Fateh takımını Süper Lig'den tanıdığımız Slaven Bilic çalıştırıyor.

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