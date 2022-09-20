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Haberler Gündem Eğitim Tarih Rönesans Nedir, Ne Zaman ve Nerede Ortaya Çıkmıştır? Rönesans Nedenleri ve Sonuçları
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Rönesans nedir, ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Rönesans nedenleri ve sonuçları

Rönesans; kelime anlamı olarak ‘’Yeniden Doğuş’’ anlamına gelen ve sanat, edebiyat bilim alanında meydana gelen gelişmeleri ifade etmektedir. Özellikle Coğrafi Keşifler’in ardından Avrupa tarafından elde edilen kazanımların sonucunda ortaya çıkan Rönesans nerede ortaya çıktı? Merkeze insanın konduğu ve skolastik ve dogmatik anlayış yerine pozitif düşüncenin hâkim olduğu Rönesans ne zaman ortaya çıktı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Rönesans Nedir, Ne Zaman ve Nerede Ortaya Çıkmıştır? Rönesans Nedenleri ve Sonuçları
Rönesans nedir, ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?
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Bugünkü Avrupa’nın temellerinin atıldığı ve kendinden sonra gelecek olan Aydınlanma Çağı’na zemin hazırlayan Rönesans nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Rönesans Nedir?

Antik Yunan ve Roma dönemine yönelik merakın arttığı, bu döneme ait eserlerin çevrilerek incelendiği ve özellikle sanat, bilim, mimari ve edebiyat alanında önemli gelişmelerin yaşandığı dönem tarihi kaynaklarda Rönesans Dönemi olarak adlandırılmaktadır.

Bu dönemde insan merkeze alınmış, deneysel ve bilimsel yöntem canlanmış ve Avrupa’nın her yönden gelişmesi mümkün hale gelmiştir. Meydana getirdiği bu köklü değişimler sebebiyle bu döneme, yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans adı verilmektedir.

Rönesans Nerede Ortaya Çıktı?

Rönesans; tüm Avrupa’da eş zamanlı olarak başlamış bir hareket değildir ve Rönesans’ın ilk olarak İtalya’da ortaya çıktığı bilinmektedir. İtalya’nın ticari açıdan gelişmiş bir pozisyonda olması, burada güçlü bir burjuva sınıfının bulunması, Antik Yunan ve Roma dünyasına duyulan ilginin yoğun olması ve İtalya’da var olan şehir devletlerinin, özgür düşüncenin ortaya çıkmasına uygun bir siyasal zemin hazırlaması bu durumun sebepleri arasında gösterilmektedir.

İtalya’da başlayan bu hareket kısa bir süre içinde tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya’da da önemli düşünür ve sanatçılar önemli eserler meydana getirmişlerdir.

Peki, ilk olarak İtalya’da, Floransa ve Venedik’te ortaya çıkan Rönesans ne zaman ortaya çıktı? Rönesans dönemi 15 ile 16. yüzyılda ortaya çıkmış ve Rönesans terimi ise ilk kez 1550 yılında kullanılmıştır.

Rönesans Nedenleri

15 ile 16. yüzyılda gerçekleşen ve radikal değişimlere sebep olan Rönesans nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  • Coğrafi Keşifler sonrası zenginleşen Avrupa’nın refah seviyesinin artması ve ortaya çıkan burjuva sınıfının güzel sanatlara merak duyması.
  • Haçlı Seferleri sonrası batıya getirilen matbaa ile okuma yazma oranlarının artması ve kolaylıkla basılan kitaplar sayesinde bilim ve düşünce hayatının gelişmesi.
  • Antik Yunan - Roma medeniyetlerine duyulan merak sonucu bu kültürlerin incelenmesi ve o döneme ait olan eserlerin mevcut batı dillerine çevrilmesi.
  • Özellikle İtalya’da var olan elverişli ortamın pozitif düşünceyi teşvik etmesi.
  • Hümanizm akımının düşüncenin merkezine insan ve insan doğasını koyması.
  • Medici Ailesi gibi varlıklı ailelerin, sanatçı ve bilim insanlarını himaye etmesi.

Rönesans Sonuçları

Sanat, edebiyat ve bilim alanında önemli gelişmelerin yaşandığı Rönesans sonuçları şunlardır:

  • Kilisenin etkinliği azalmış ve skolastik düşünce yerini akla dayalı pozitif düşünceye bırakmıştır.
  • Bilim, teknik, sanat, edebiyat, mimari gibi alanlarda büyük değişimler yaşanmıştır.
  • Kiliseye olan güvenin azalmasının ardından din adamları halk üzerindeki otoritelerini yitirmeye başlamışlardır.
  • Rönesans, Avrupa’nın birçok yönde gelişmesine öncülük etmiştir. Bu durum da ileride yaşanacak olan Aydınlanma Çağı için önemli bir temel oluşturmuştur.
  • Kâğıt ve matbaanın yaygınlaşması ile İncil farklı dillere çevrilmiştir. Artan okuryazarlığın da etkisiyle İncil geniş halk kitlelerine yayılmış ve kilisenin güvenilirliği azalmıştır.
  • Milli diller gelişmeye başlamış ve her milletin kendine has bir edebiyat anlayışı ortaya çıkmıştır.
  • Avrupa’da sanattan keyif alan ve burjuva sınıfının öncüsü kabul edilen yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır.
  • Reform hareketleri hazırlanmış ve hız kazanmıştır.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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