Rönesans genel özellikleri

Rönesans’ın en önemli dönemi olarak kabul edilen ve en önemli merkezlerinden biri Roma olan Yüksek Rönesans dönemi özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…
Erken Rönesans Dönemi Özellikleri
Antik Çağ Yunan ve Roma medeniyetlerini kendine kaynak olarak belirlemiş olan ve Hümanizmin ilerlemesi sonucu 14. yüzyılda ortaya çıkmış olan dönem Erken Rönesans Dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemin öne çıkan özellikleri ise şu şekildedir:
- Antik Çağ gözlemlenerek, sanatçılar kendilerine özgün bir yol çizmişlerdir.
- yüzyılın ilk yıllarından itibaren özellikle Floransa’da özellikle mimaride yaşanan gelişmelerle başlamıştır.
- Giotto, Masaccio ve Boticelli; Erken Dönem Rönesans’ın öne çıkan ressamları arasında yer almaktadır.
- Giotto; tüm nesneleri en doğal halleriyle resmetmiş ve bu özelliğiyle donuk Orta Çağ resim anlayışından ayrılmıştır.
- Massaccio’nun en bilinen eseri Holy Trinity (Kutsal Üçlü)’dir.
- Botticelli; Rönesans’a yön veren en büyük sanatçılardan biri olarak kabul edilmektedir.
- Resmin dışında bu devirde mimaride de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Erken Dönem Rönesans mimarisinde kubbeler ve sütunlar önemli yer tutmaktadır.
- Donato Bramente bu dönemin en önemli mimarıdır ve Sante Marie Delle Grezie Kilisesi en önemli eserlerinden bir tanesidir.
- Bu dönemin en önemli heykeltıraşı ise Donatello’dur. Donatello’nun en önemli eseri ise Davud Heykeli’dir.
Yüksek Rönesans Dönemi Özellikleri
Yüksek Rönesans Dönemi; Rönesans’ın en parlak dönemi olarak kabul edilmiş ve 16. yüzyılda başlamıştır. Yüksek Rönesans dönemi özellikleri ise şunlardır:
- Rönesans döneminin en parlak çağıdır ve ağırlıklı olarak Roma’da gelişim göstermiştir.
- Birçok farklı alanda birçok sanatçı farklı eserler ortaya koymuştur.
- Leonardo Da Vinci, Michelangelo ve Raffaello bu dönemin öne çıkan sanatçılarıdır.
- Büyük bir ressam, mühendis ve matematikçi olan Leonardo Da Vinci’nin en önemli iki eseri Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği’dir.
- Yüksek Rönesans’ın en önemli heykeltıraşlarından biri olan Michelangelo’nun en önemli iki eseri ise Davud ve Musa heykelleridir.
- İtalyan ressam Raffaello (Rafael)’nun en çok bilinen eseri ise Atina Okulu’dur.
Rönesans Devri Genel Özellikleri
Kelime anlamı olarak yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans Devri genel özellikleri şu şekilde listelenebilir:
- yüzyılda İtalya’da doğmuş ve orada tüm Avrupa’ya yayılmıştır.
- Resim, heykel, edebiyat, bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
- Hümanizmin etkisiyle, insan merkezli bir anlayış olmuştur.
- Antik Çağ’a duyulan merak neticesinde eski Yunan ve Roma medeniyetlerine ilgi artmıştır.
- Yunan ve Roma medeniyetine ait olan birçok eser bu dönemde batı dillerine çevrilmiştir.
- Kilisenin eğitim üzerindeki etkinliği azalmış ve eğitimde önemli gelişim kaydedilmiştir.
- Skolastik ve dogmatik düşünce yerini pozitif ve insan aklına dayalı bir düşünce anlayışına bırakmaya başlamıştır.
- Avrupa’da yeni bir aydın sınıfı oluşmaya başlamış ve bu sınıfta özelikle sanata büyük bir merak doğmuştur.
- Deney ve gözlemi kendine metot edinen bir bilimsel anlayış hâkim olmaya başlamıştır.
- Mimaride Gotik tarzın yerine; Barok ve Rokoko tarzı eserler verilmeye başlanmıştır.
- Toplum içinde okuryazarlığın artması sonucu kültür ve din alanında önemli değişimler yaşanmıştır.
- İncil farklı dillere çevrilmiş ve kitlelerce okunmuş; bu durum kilisenin otoritesini ve saygınlığını zedelemiştir.
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