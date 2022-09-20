Rönesans genel özellikleri

Rönesans’ın en önemli dönemi olarak kabul edilen ve en önemli merkezlerinden biri Roma olan Yüksek Rönesans dönemi özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Erken Rönesans Dönemi Özellikleri

Antik Çağ Yunan ve Roma medeniyetlerini kendine kaynak olarak belirlemiş olan ve Hümanizmin ilerlemesi sonucu 14. yüzyılda ortaya çıkmış olan dönem Erken Rönesans Dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemin öne çıkan özellikleri ise şu şekildedir: