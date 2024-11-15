'Rosinante' ekibi Atlas 1948'de

ROSİNANTE

Rosinante filmi, 19 Kasım Salı günü, ekip katılımlı özel gösterimiyle Atlas 1948 Sineması’nda izleyicilerle buluşuyor.

Salih ve Ayşe, altı yaşındaki hiç konuşmayan oğulları Emre ile İstanbul’un kentsel dönüşüme girmek üzere olan bir semtinde yaşamaktadır. Salih’in beyaz yakalı hayatı, işten çıkarılmasıyla sekteye uğramış; Ayşe ise evden çalışarak telefonla sigorta satışı yapmaktadır. Bir yandan da, oturdukları evin kirasını ödeyemedikleri için bütçelerine uygun yeni bir ev arayışındadırlar.

Bir gün, motosikletle yolcu taşıyabileceği yeni bir iş modelinden haberdar olan çift, Salih’in adına sisteme kaydolur. Ayşe, kimliğini gizleyerek ve hiç konuşmadan, eşine dönüşümlü şekilde yardımcı olmaya başlar. Rosinante adını verdikleri motosikletleriyle İstanbul’un farklı yüzleriyle tanışırken, yaşamlarına hiç beklemedikleri bir dönüşüm gelir. Ancak her şey, motosikletlerinin çalınmasıyla değişir.

Baran Gündüzalp'in yönettiği ve başrollerinde Nilay Erdönmez, Fatih Sönmez ve Can Demir’in yer aldığı Rosinante, 19 Kasım Salı günü saat 20.00’da Atlas 1948 Sineması’nda. TEREDDÜT ÇİZGİSİ 80. Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ve ödüllü Tereddüt Çizgisi filmi, yönetmen Selman Nacar ve oyuncu kadrosunun katılımıyla Atlas 1948 Sineması’nda özel bir gösterimle seyircilerle buluşuyor.

Filmin başrolünde, idealist bir ceza avukatı olan Canan’ı canlandıran Tülin Özen’in güçlü performansı dikkat çekiyor. Canan’ın gündüzleri adliyede, geceleri ise annesinin hastanede solunum cihazına bağlı olarak geçirdiği zorlayıcı yaşamı, film boyunca izleyiciye derin bir duygusal yolculuk sunuyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığı bir cinayet davasının karar duruşması günü, Canan, annesi, hâkim ve sanık arasında ahlaki bir tercih yapmak zorunda kalacaktır.

Selman Nacar’ın yönetmenliğini üstlendiği film, zengin bir oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Fimde; Tülin Özen, Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, ve Erdem Şenocak gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Tereddüt Çizgisi 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’da Atlas 1948 Sineması’nda. REKLAM OTHON CİNEMA - BRAKHAGE GÖSTERİMİ

Sinema tarihinin en önemli deneysel film üreticilerinden Stan Brakhage, 8 filmini kapsayan özel bir seçkiyle Othon Cinema’da İstanbul'da seyirciyle buluşuyor. Brakhage, sinemayı "görsel şiirler" aracılığıyla şekillendirirken, filmlerini "görsel düşünce" olarak tanımlamış ve sinemayı, şiiri ve görselliği tek bir formda aşkın bir deneyime dönüştürmüştür.

Bu özel gösterimde, Brakhage’ın eserleri, insan gözünün şiirle olan derin bağını ve sessizliğin ahengini izleyicisine sunuyor. Sinema ve şiir arasındaki sınırları bulanıklaştıran bu filmler, hem görsel hem de duygusal anlamda çarpıcı bir deneyim vadediyor. Othon Cinema - Brakhage Gösterimi, 22 Kasım Cuma günü saat 20:30’da Atlas 1948 Sineması'nda seyirciyle buluşuyor.

EAT YOUR CATFISH REKLAM 45. Haber ve Belgesel Emmy Ödülleri'nde "En İyi Sosyal Temalı Belgesel" ödülünü kazanan Eat Your Catfish, yönetmen Senem Tüzen'in katılımıyla ve Yeşim Burul’un moderatörlüğünde Atlas 1948 Sineması’nda özel bir gösterimle izleyicilerle buluşuyor. Eat Your Catfish, ALS hastalığına yakalanan Kathryn’in hayatına odaklanıyor. Felçli ve 24 saat bakıma muhtaç bir durumda olan Kathryn’in zihni tamamen sağlıklı kalmış, fakat ömrü boyunca solunum cihazına bağlı yaşamak zorundadır. Kocası Saïd, bu zorlu duruma daha fazla katlanamamaktadır. Oğlu Noah, annesinin bakımı ile akademik sorumlulukları arasında sıkışıp kalmıştır. Kathryn, bir yandan yaşam mücadelesini sürdürürken, diğer yandan kızının yaklaşan düğününü görmek için sabretmeye çalışmaktadır.

Bir ailenin kırılma noktasındaki son derece mahrem ve alaycı portresi olan Eat Your Catfish, Kathryn’in tamamen bakış açısından çekilmiş ve 930 saatlik görüntüden kurgulanarak sinemaya aktarılmıştır. Eat Your Catfish, 24 Kasım Pazar günü saat 18.00’da Atlas 1948 Sineması’nda. TEZGAH .png Bir yazar, bir aktrist, bir müzisyen ve bir mutfak tezgahı üzerinde kurgulanan Tezgah; Sanatlarının, oynadıkları oyunların, yalanlarının birbirlerinin ve sevenlerini aldatmalarının; eski bir anne halısının üzerine döküldüğü kanlı bir gecede, evden çıkmak isteyeceğiniz ama kanalı bir türlü değiştiremeyeceğiniz bir ''sevgisizlik'' çağı hikayesini seyirciyle buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda, Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik’in olduğu filmde, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Tezgah, 21 Kasım Perşembe saat 20:00’de Ekip Katılımlı Özel Gösterimi ve 22-27 Kasım 2024 tarihlerinde Atlas 1948 Sineması’nda. PSİKE İSTANBUL SİNEMA AKŞAMLARI: KAYGI Psike İstanbul, Sinema Akşamlarının on üçüncü yılında, Atlas 1948 sinemasıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştiriyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Ceylan Özgün Özçelik’in ödüllü filmi Kaygı, izleyicilerle buluşacak. Gösterimin ardından, yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ve Psike İstanbul Derneği üyesi psikanalist Banu Büyükkal ile yapılacak söyleşide, film ve karakterler psikanalitik bir bakış açısıyla derinlemesine incelenecek.