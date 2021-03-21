Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cem Özbay, Mehmet Akıncık
RoyalHastanesiBandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Berat Satılmış (Dk. 72 Del Valle),Pote (Dk. 90+3 Torje),İshak Çakmak, Landel, Doğan Can Davas, Rayo (Dk. 90+1 Halilovic),Hakan Bilgiç (Dk. 72 Orhan Ovacıklı ),Mehmet Yiğit, Gökay Güney
Tuzlaspor: Metin Erol, İsmail Konuk, Yohou, Gökcan Kaya, Cajic (Dk. 77 Onur Ayık),Ahmet Yazar (Dk. 46 Arif Morkaya),Pucko (Dk. 46 Alan),Erdem Özenç (Dk. 55 Samet Asatekin),Thuram, Rotman, Anıl Karaer (Dk. 55 Yasin Güreler)
Goller: Dk. 1 Thuram, Dk. 7 Gökcan Kaya (Tuzlaspor),Dk. 45+2 Hakan Bilgiç, Dk. 53 Abdurrahim Dursun, Dk. 90+6 Samet Asatekin (kendi kalesine) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarıkartlar: Dk. 33 Hakan Bilgiç (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 38 İsmail Konuk, Dk. 57 Yohou (Tuzlaspor)
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