        Haberler Nedir RTÜK Başkanı Şahinden, Merdan Yanardağ'ın sözlerine ilişkin açıklama

        RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Tele1'de yayınlanan 4 Soru 4 Yanıt programında Gazeteci Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" ifadesinin toplumsal barışı bozan bir nefret söylemi olduğunu belirterek, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 13:13 Güncelleme: 14.09.2025 - 13:13
        RTÜK'ten Merdan Yanardağ açıklaması
        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir sözün, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemeyeceğini belirtti.

        Ebubekir Şahin, açıklamasında şunları kaydetti: "Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ'ın dile getirdiği 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan, ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz."

