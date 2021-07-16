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RTÜK İletişim Dergisi yayın hayatına başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından hazırlanan İletişim Dergisi, temmuz sayısıyla yayın hayatına başladı.

RTÜK İletişim Dergisi yayın hayatına başladı
RTÜK İletişim Dergisi yayın hayatına başladı
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AA

RTÜK'ten yapılan açıklamada, uluslararası nitelikte dizayn edilen derginin yayıncılık alanında yeni bir vizyon çizeceği ifade edildi.

Her sayısında medya profesyonellerinin kendilerini geliştirebileceği yazıların yer alacağı belirtilen açıklamada, ebeveyn ve gençlerin yararlanacağı makalelerin de alanında uzman kişiler tarafından dosya halinde aktarılacağı bildirildi. İlk sayısı yayımlanan RTÜK İletişim Dergisi'nde, medya çalışanlarının istifade edeceği bilgiler de bulunacak.

Medya paydaşları olan izleyici ve dinleyicilerin daha aktif birer medya okuryazarı olmasını sağlama adına medyanın sosyolojisi, psikolojisi ekonomisi de detaylarıyla RTÜK İletişim Dergisi'nde işlenecek.

"MEDYA VE İSLAM DÜŞMANLIĞI" ÖZEL TEMA OLARAK BELİRLENDİ

Açıklamada, derginin ilk sayısında okuyucu ile buluşacak isimlere de yer verildi.

Buna göre, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Prof. Dr. Kemal Sayar, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Prof. Dr. Edibe Sözen, Aydın Doğan Yalçındağ, Hasan Hüseyin Ertok, İbrahim Uslu gibi isimler RTÜK İletişim Dergisi'nde okuyucularla buluşuyor.

İlk sayısında özel tema olarak "Medya ve İslam Düşmanlığı" başlığının belirlendiği dergide, takviye edici gıda reklamlarının yanıltıcı yönü, engelli bireylerin medyada temsili, yapay zeka, medya okuryazarlığı, çocuk ve medya gibi konu başlıkları bulunuyor.

Dergide ayrıca, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayıncılık alanında çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere ilişkin sorunlu hususlar da yer alıyor.

"RTÜK'ÜN TÜM PAYDAŞLARLA OLAN BAĞLANTISI GÜÇLENİYOR"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, derginin alana yeni bir soluk getireceğini ifade etti.

Şahin, "Aziz vatandaşlarımızın görüş, öneri, beklenti ve taleplerine her zaman açık olan RTÜK, bu dergisiyle iletişim kanallarına bir yenisini daha ekleyerek tüm paydaşlarıyla bağlantısını daha da güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dergi için destekte bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerine ve derginin çıkarılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "1994'te başlayan çalışmalarına yeni bir ivme katan RTÜK, Türk toplumunun değerlerini koruma, tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olma hedefiyle yola hızla devam ediyor." görüşünü paylaştı.

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