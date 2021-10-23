Fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 23 Ekim konuklarından biri de Rubato grubu oldu. Her hafta Cumartesi gecesi ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam Arabesk gecesi düzenlenecek. İşte Rubato hakkında merak edilenler...

RUBATO NE DEMEK?

Rubato, bir müzik terimidir. Bir eserin içinde belli bölümleri, ritminden arındırarak içinden geldiği gibi icra etmek demek.

RUBATO GRUP ÜYELERİ KİMDİR?

Rubato grup üyeleri; Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'dür.

Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'ya çalmış. Yani aslında grubun mimarı ve bir araya gelme vesileleri Sezen Aksu.

RUBATO ALBÜMLERİ

Yağmurlar

İKİ

Rubato Bir / One

ÜÇ

Anason Kokan Şarkılar

Rubato ve Arkadaşları