Ruhani, Katar Emiri Al Sani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda bölgesel konuları görüştü

AA

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Al Sani ve Salih ile ikili ve bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Ruhani, Al Sani ile görüşmesinde bölgedeki ve Yemen'deki krizin diyalogla çözülebileceğini ve İsrail'in bölgedeki varlığının "tehlikeli" olduğunu ifade ederek, "Bölgede güvenlik, barış ve istikrar, herkesin çıkarlarının dikkate alındığı barışçıl ve sorumluluğun kabul edildiği bir yöntemle mümkündür. Askeri yöntemlerin bölgedeki sorunları çözmeyeceğine inanıyoruz." görüşlerini paylaştı.

Ruhani, nükleer anlaşmayla ilgili olarak da ABD'nin taahhütlerine uyarak yaptırımları kaldırması gerektiğini yineledi.

Al Sani de iki ülkenin ilişkileri geliştirmek için tüm potansiyelleri kullanması gerektiğini ifade ederek, Viyana'da devam eden müzakerelerle ilgili olarak da şunları söyledi: "

"Doha, sorunların çözümü için diyalog ve müzakere yolunu memnuniyetle karşılamaktadır. Doha, tüm tarafların taahhütlerine uyarak nükleer anlaşmanın canlandırılmasını sağlamalarını ümit ediyor."

Al Sani, görüşmede Ruhani'nin Doha'yı ziyaret etmesiyle ilgili davetini yineledi.

- ABD'nin Irak'taki rolü ve nükleer anlaşma konusu

Ruhani, Salih ile görüşmesinde de Irak'ın bölgesel ve uluslararası konumunun yükselmesini istediklerini belirterek, "Irak'ın iç işlerine yönelik her türlü dış müdahaleye karşıyız. Bunun Irak'ın ve bölgenin zararına olduğunu düşünüyoruz." dedi.

ABD'nin Irak ve Suriye sınırındaki faaliyetlerinin "belirsiz" olduğunu savunan Ruhani, "ABD bölgede daima tahripkar bir role sahip olmuştur. ABD'nin bölgedeki askeri varlığı barış ve istikrara hizmet etmiyor." ifadelerini kullandı.

Salih de İran ile yaptıkları anlaşmaların hayata geçirilmesinin bölgenin çıkarına olacağını dile getirerek, ABD askeri varlığıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Irak yönetiminin yabancı askerlerin varlığının sona ermesiyle ilgili kararı ciddidir. ABD ile bu konuda stratejik müzakereler yürütülmüştür. Bunlar netice alana kadar devam edecek."