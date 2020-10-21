Rum böreği, Ege mutfağının dikkat çeken geleneksel lezzetleri arasında yer alır. Hamursuz yapılan Rum Böreği’nin tarifini hep beraber yapalım.

Rum böreği malzemeleri:



• 150 gram lor peyniri

• 1 yumurta

• 1 yemek kaşığı nişasta

• Bir yemek kaşığı doğranmış dereotu

• Tuz

• 1 patlıcan

Rum böreği tarifinin yapılışı:

• Patlıcan kabuklarını alacalı şekilde soyup, 1 santimetre kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyerek, tuzlu suda bir süre bekletip kurulayalım.

• Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu ve tuzu harmanlayalım.

• Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde, yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirelim.

• Bir tavada, iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartalım.

• Kâğıt havlu üzerine yağı alındıktan sonra sıcak olarak servis yapalım.

• Afiyet olsun...