Rum böreği, Ege mutfağının dikkat çeken geleneksel lezzetleri arasında yer alır. Hamursuz yapılan Rum Böreği’nin tarifini hep beraber yapalım.
Rum böreği malzemeleri:
• 150 gram lor peyniri
• 1 yumurta
• 1 yemek kaşığı nişasta
• Bir yemek kaşığı doğranmış dereotu
• Tuz
• 1 patlıcan
Rum böreği tarifinin yapılışı:
• Patlıcan kabuklarını alacalı şekilde soyup, 1 santimetre kalınlığında halkalar şeklinde dilimleyerek, tuzlu suda bir süre bekletip kurulayalım.
• Lor peyniri, yumurta, nişasta, dereotu ve tuzu harmanlayalım.
• Bu karışımı patlıcanların bir yüzünde, yarım küre oluşturacak biçimde şekillendirelim.
• Bir tavada, iyice ısınan yağda 3-4 dakika kızartalım.
• Kâğıt havlu üzerine yağı alındıktan sonra sıcak olarak servis yapalım.
• Afiyet olsun...
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