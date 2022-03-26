Rus işgalinin 31. gününde son gelişmeler 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ukrayna'dan yapılan açıklamada savaşın başından bu yana 136 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

UKRAYNA SAVAŞA RAĞMEN EMEKLİ MAAŞLARINI ÖDEYECEK

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkede savaşa rağmen ekonominin düzelmesi adına halka çalışma çağrısında bulunarak, Rusya'nın saldırılarına hedef olan çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna’daki emeklilere maaş ödemelerinin 2 gün boyunca yapılacağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Ukrayna hükümeti, halkın daha kötü günler yaşamasının önüne geçmek adına çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal yaptığı açıklamada, ülkenin ayakta kalması için tekrar üretime başlanması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın ülkemizi geniş çaplı işgalinin başlamasının üzerinden 1 ay 1 gün geçti. Stratejik açıdan Ukrayna saldırganı çoktan yendi. Ve şimdi zaferimizi mümkün olduğunca yaklaştırmak için çalışmalıyız. Bunun için ekonominin çalışması gerekir. Ekim yapılmalı, dükkanlar açılmalı, fabrikalar çalışmalı. Son 2 hafta içinde hükümet ve parlamento ekonomi, finans, gıda, ulaşım ve enerji alanlarında yeniden çalışma yaptı. İşletmeler için vergiler keskin şekilde azaltıldı. Çoğu bürokratik engeller kaldırıldı ve girişimciler için yüzde 0 faizle kredi alınması mümkün oldu. Uluslararası ortaklarımız ve dünya çapındaki büyük kalpli insanlar sayesinde, Ukrayna'ya şimdiden 128 bin tondan fazla insani yardım malzemesi ithal edildi. Şu anda batı sınırındaki kontrol noktalarında yoğunluk yok. Ukraynalılara 20,7 milyar grivnalık devlet programı dalihindeki ödeme desteği bulunuyor" diyerek Ukrayna halkına tekrar işlerinin başına dönmesi konusunda çağrı yaptı.

ANONYMOUS, RUSYA MERKEZ BANKASI'NI HACKLEDİ

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası’nı hackleyerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mesaj gönderdi. Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırıların ardından Ukrayna’ya destek olmak için başta Kremlin olmak üzere birçok Rus devlet sitesini hacleyen uluslararası ünlü hacker grubu Anonymous, bu kez Rusya Merkez Bankası’nı hacledi. Gizli anlaşmalar da dahil 35 binden fazla belgeyi yayınlamaya başlayan Anonymous tarafından yapılan görüntülü açıklamada, bu dosyaların boyutunun 28 gigabayt olduğunu açıkladı.

Anonymous, bazı internet siteleri üzerinden erişime açılan dosyalarda özel anlaşmalar da dahil çok önemli belgelerin olduğunun da altı çizildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de sert mesajlar gönderen Anonymous, Rusya Merkez Bankası’nın hacklenmesine dair açıklamasında, "Selam Dünya vatandaşları. Putin, Rus halkını yıllardır açlığa sürüklüyor. Putin medyayı durdurdu ve muhalifleri cezalandırdı. O, Kremlin'in odalarında eğlenirken, Rusya halkı ekonomik olarak acı çekti. Vladimir Putin bir yalancı, bir diktatör, bir savaş suçlusu ve bir çocuk katilidir. Putin ve oligark arkadaşları, silah tüccarlarıyla birlikte dünyayı felakete sürüklüyor. Ukrayna'da Putin'in emriyle binlerce sivil ve masum insan öldürüldü. Yüz binlerce Ukraynalı yerinden edildi. Hastaneler, okullar ve sığınaklar bombalandı. Çocuklar ailelerini, aileler çocuklarını kaybetti. Vladimir Putin, Nijerya'da, Şili'de, Nikaragua'da diktatörlere ne yaptığımızı hatırla. İsrail'i, ABD'yi, Avrupa'yı, Master Card'ı, SARS'ı ve diğer tüm savaş destekçilerini nasıl cezalandırdığımızı hatırla" ifadelerini kullandı.

ZELENSKIY: MÜZAKERE İÇİN ADİL ŞARTLAR OLMALI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak müzakerelerde ülkesinin egemenliğinin garanti edilmesi ve toprak bütünlüğünün temin edilmesi gerektiğini kaydederek, "Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek." dedi.

Video mesajında, Rus ordusunu büyük kayıplara uğratan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Donbas, Harkiv ve Kiev'de düşman saldırılarına karşı mücadele etmeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Savunucularımız Rusya'nın saldırılarını püskürterek, Rus yönetimini, basit ve mantıklı düşünce olan, konuşmanın gerekli olduğuna yönlendiriyor. Vakit kaybetmek için değil, acilen anlamlı, dürüst ve sonuç için konuşulmalı." ifadelerini kullandı.

Vladimir Zelenskiy, Rusya ile görüşmenin "ciddi" olması gerektiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Daha şimdiden 16 bin Rus askeri öldü. Ne için? Bu kime ne veriyor? Konuşma ciddi olmalı. Ukrayna'nın egemenliği garanti altına alınmalı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanmalı. Yani şartlar adil olmalı. Aksi takdirde, Ukrayna halkı bunu kesinlikle kabul etmeyecek."

PENTAGON: RUSYA HERSON'DA KONTROLÜ KISMEN KAYBETTİ

Adı açıklanmayan üst düzey Pentagon yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına aldığı ilk kent Herson'da bazı yerlerin, taraflar arasında yeniden çatışma alanına döndüğünü söyledi.

Yetkili, Rusya'nın artık Herson'un tamamını kontrol etmediğini kaydederek, "Daha önce Rusya kontrolünde olan bölgelerde şu anda direnişlerin ortaya çıktığına ilişkin raporları görüyoruz. Herson'un kimin kontrolünde olduğunu söyleyemeyiz ancak daha öncekinden farklı olarak tamamen Rusların kontrolünde olmadığı gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li yetkilinin değerlendirmesi Rus ve Ukraynalı yetkililerce doğrulanmazken, Washington yönetiminin Herson'da sahadaki durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

Önceki hafta Moskova, Herson'da Rus güçlerinin kontrolü tamamen kontrol altına aldığını duyurmuştu.