Putin'in G20'ye katılmamasının asıl nedeni 0:00 / 0:00

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Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesine son anda katılmama kararı alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, suikast korkusu nedeniyle seyahat etmekten vazgeçtiği öne sürüldü.

Rus siyasi analist Sergey Markov; İngiliz, Amerikan ve Ukraynalı istihbarat servislerinin Putin'e saldırı düzenlemeyi deneyebileceğini söylerken zirve kararında bu durumun önemli rol oynadığını söyledi.

Markov, Batılı yetkililerin canlı yayın sırasında aktivistleri kullanarak olaylar da çıkabileceğini iddia etti. Markov, Putin'in kameralar önündeyken bir aktivistin saldırısına uğrayıp yere düşebileceğini ve böylesine bir rezilliğin yaşanabileceğini de belirtti.

KREMLİN VE G20 YETKİLİLERİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta Endonezya'nın Bali şehrinde yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağı bildirilmişti.

G20 Zirvesi yetkililerinden Luhut Binsar Pandjaitan, Endonezya'nın Denpasar şehrinde gazetecilere verdiği demeçte, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söz konusu zirvede Rus heyetine başkanlık edeceğini söylemişti.

Kremlin Putin'in katılmasa da bir ihtimal video konferans ile dahil olabileceğini belirtmişti.

* Haberin görselleri Assocaited Press'ten servis edilmiştir.