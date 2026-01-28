Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Rus Salatası Tarifi ve Yapılışı: Rus Salatası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Rus Salatası Tarifi ve Yapılışı: Rus Salatası Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Soğuk mezeler ve salatalar, özellikle davet sofralarının ve kalabalık yemek masalarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Bu lezzetler arasında ise en çok tercih edilenlerden biri hiç kuşkusuz Rus salatasıdır... Yumuşak dokusu, doyurucu yapısı ve her damak zevkine hitap eden tadıyla öne çıkan bu salata, hem ana yemeklerin yanında hem de tek başına servis edilebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 17:22 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rus Salatası Tarifi ve Yapılışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yazımızda rus salatası tarifi, rus salatası malzemeleri, rus salatası yapımı, rus salatası yapılışı ve rus salatası nasıl yapılır sorularına detaylı ve anlaşılır yanıtlar bulabilirsiniz. Rus salatası, özellikle çay saatlerinde, özel günlerde ve misafir sofralarında sıkça tercih edilir. Evde kolayca hazırlanabilmesi ve önceden yapılıp dinlendirilebilmesi de bu salatayı pratik bir seçenek hâline getirir. Doğru malzemeler ve ölçülerle hazırlandığında, kıvamı yerinde ve lezzeti dengeli bir salata elde etmek mümkündür.

        Rus Salatası Malzemeleri

        Lezzetli bir rus salatası yapımı için öncelikle kullanılan malzemelerin taze ve kaliteli olması oldukça önemlidir. İşte klasik bir tarif için ihtiyaç duyulan rus salatası malzemeleri

        • - 3 adet orta boy patates
        • - 2 adet havuç
        • - 1 su bardağı bezelye (haşlanmış)
        • - 4–5 adet kornişon turşu
        • - 1 su bardağı mayonez
        • - 2–3 yemek kaşığı yoğurt
        • - Tuz

        Bu temel malzemelerle klasik bir Rus salatası hazırlanabilir. Dileyenler tarifin içine haşlanmış tavuk, salam ya da mısır gibi eklemeler yaparak farklı lezzetler de elde edebilir. Ancak geleneksel rus salatası tarifi, sade ve dengeli içeriğiyle öne çıkar.

        Rus Salatası Tarifi

        Rus salatası tarifi, birkaç temel aşamadan oluşur ve uygulaması oldukça kolaydır. Aşağıda, adım adım rus salatası yapımı sürecini bulabilirsiniz…

        • Patates ve havuçları iyice yıkayın, kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın.
        • Doğranmış patates ve havuçları ayrı ayrı veya birlikte haşlayın. Sebzelerin çok yumuşamamasına dikkat edin.
        • Haşlanan sebzeleri süzün ve tamamen soğumaları için bir kenara alın.
        • Kornişon turşuları küçük küpler halinde doğrayın.
        • Geniş bir karıştırma kabına patates, havuç, bezelye ve turşuları ekleyin.
        • Ayrı bir kapta mayonez ve yoğurdu karıştırın, damak zevkine göre tuz ilave edin.
        • Hazırladığınız sosu sebzelerin üzerine ekleyin ve nazikçe karıştırın.

        Bu aşamalar, rus salatası yapılışı için temel adımları oluşturur. Karıştırma işlemini yavaş yapmak, sebzelerin ezilmesini önler ve salatanın dokusunu korur.

        Rus Salatası Nasıl Yapılır?

        Rus salatası nasıl yapılır sorusu genellikle kıvam ve lezzet dengesiyle ilgilidir. Salatanın ne çok kuru ne de fazla sulu olması gerekir. Bu dengeyi sağlamak için sos miktarını kontrollü eklemek önemlidir. Ayrıca tüm malzemelerin soğuk olması, mayonezin kesilmesini önler ve salatanın daha lezzetli olmasını sağlar.

        Lezzetli bir rus salatası yapımı için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları şunlardır;

        • - Sebzeler haşlandıktan sonra tamamen soğutulmalıdır.
        • - Turşular çok ince doğranmalı ve fazla suyu sıkılmalıdır.
        • - Mayonez ve yoğurt karışımı önceden hazırlanarak homojen hale getirilmelidir.
        • - Salata hazırlandıktan sonra buzdolabında en az 1–2 saat dinlendirilmelidir.

        Bu detaylar, rus salatası tarifinin daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlar. Dinlenen salata, sosu daha iyi çeker ve servis sırasında çok daha dengeli bir tat sunar. Klasik tarifin yanı sıra, rus salatası yapımı sırasında farklı küçük dokunuşlarla değişik lezzetler elde edilebilir. Örneğin;

        • - Yoğurt miktarı artırılarak daha hafif bir tat elde edilebilir.
        • - Sarımsaklı yoğurt eklenerek aroması güçlendirilebilir.
        • - Haşlanmış tavuk eklenerek daha doyurucu bir salata hazırlanabilir.

        Bu seçenekler, rus salatası yapılışı sırasında kişisel damak zevkine göre uygulanabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haldun Dormen'e veda ettiler

        Çarşamba günü 97 yaşında hayatını kaybeden duayen sanatçı Haldun Dormen, meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurladı

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde