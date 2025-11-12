Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz" | Dış Haberler

        "Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz"

        Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, katıldığı bir programda, "Yeniden Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 23:31 Güncelleme: 13.11.2025 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna savaşı kaybederse Rusya’nın bir sonraki hedefinin Polonya olacağını belirterek, "Yeniden Rus sömürgesi olmaktansa ot yeriz." dedi.

        Dışişleri Bakanı Sikorski, İngiltere merkezli "The Rest is Politics" adlı podcast programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Rusya’nın Ukrayna’yı yenmesi durumunda bir sonraki hedefinin Polonya olacağını söyleyen Sikorski, "Eğer (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna’yı fethetmeyi başarırsa, sırada biz oluruz. Rusya’nın yeniden sömürgesi olmaktansa ot yeriz." diye konuştu.

        Sikorski, Polonya’daki kamuoyunun "Rus yayılmacılığı" tehdidine karşı duyduğu endişenin, ülkenin savunma harcamalarının bu denli yüksek olmasının ve diğer alanlardaki fonlardan feragat edilmesinin nedeni olduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        Polonya’nın tarihte Çarlık Rusyası ve daha sonra Sovyetler Birliği dönemlerinde Rus yönetimi altında kaldığı dönemlere atıfta bulunan Sikorski, "Bu daha önce de oldu." ifadelerini kullandı.

        Sikorski, Ukrayna’nın savaşın üç yıl daha sürmesine hazırlıklı olduğunu ancak Rusya’nın bu kadar uzun süre dayanabileceğine inanmadığını aktardı.

        Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin ortak savunma konusunda daha yakın işbirliği yapmaları gerektiğine işaret eden Sikorski, egemenliğin her üye ülkede ayrı ayrı bulunması nedeniyle Birliğin "senkronizasyon sorunu" yaşadığını vurguladı.

        Sikorski, "AB’nin kendi savunma kapasitesine sahip olmasından yanayım, böylece her kriz durumunda ABD’yi yardıma çağırmak zorunda kalmayız." şeklinde konuştu.

        Ukrayna’nın AB üyeliği konusuna da değinen Sikorski, Macaristan’ın mevcut itirazlarına rağmen Ukrayna’nın "önümüzdeki on yılın başında AB üyesi olacağına" inandığını sözlerine ekledi.

        *Fotoğraf: EPA/Rafal Guz, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Polonya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?