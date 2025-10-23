Habertürk
        Rus uçakları Litvanya hava sahasına girdi

        Rus uçakları Litvanya hava sahasına girdi

        Litvanya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 2 savaş uçağının ülkenin hava sahasını 18 saniye ihlâl ettiğini bildirdi. İhlale karşılık NATO misyonu kapsamında İspanya'ya ait 2 hava uçağı havalandı.

        Giriş: 23.10.2025 - 21:50 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:56
        Rus uçakları Litvanya hava sahasına girdi
        Litvanya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait iki savaş uçağının ülkenin hava sahasını 18 saniye boyunca ihlal ettiğini bunun üzerine NATO Hava Polisliği kapsamında İspanya’ya ait 2 Eurofighter uçağının devriye görevi için havalandığını duyurdu.

        Polonya, Romanya ve Estonya hava sahalarının Rusya’ya ait insansız hava araçları (İHA) tarafından ihlal edilmesi sonrası gerilimin arttığı Avrupa'nın doğu kanadında tansiyon yeniden yükseldi. Litvanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 18.00 civarında iki Rus savaş uçağı Litvanya’nın güneybatısındaki Kybartai kasabası yakınlarında ülkenin hava sahasına girdi.

        Açıklamada, ülkenin hava sahasını ihlal eden Rus uçaklarından biri SU-30 diğerinin ise IL-78 yakıt uçağı olduğu belirtilerek, Rusya'nın karadan bağlantısı olmayan, Baltık Denizi kıyısında Litvanya ve Polonya arasında yer alan toprağı Kaliningrad'da üzerinde yakıt ikmali tatbikatı yaptıkları aktarıldı.

        Litvanya Hava Kuvvetleri, ülke topraklarına 700 metre giren ve 18 saniye boyunca ihlalini sürdüren Rus uçakları sonrası alarm durumuna geçti. Bunun üzerine NATO Hava Polisliği görevi kapsamında İspanya Hava Kuvvetleri’ne ait 2 Eurofighter Typhoon savaş uçağı havalanarak ihlal edilen bölgede devriyeye başladı.

        Litvanya’dan Rusya’ya nota

        Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, olayı uluslararası hukukun ağır bir ihlali olduğunu belirterek kınama açıklaması yaptı. Nauseda, "Rusya uluslararası kuralları açıkça ihlal etti. Litvanya'nın egemenliğini de ihlal etti. Buna kayıtsız kalamayız" dedi.

        Litvanya Dışişleri Bakanlığı, olayın hemen ardından Rusya Büyükelçiliği temsilcilerini bakanlığa çağırarak bir protesto notası verdi.

        *Fotoğraf: AP/ Pavel Golovkin, temsilidir

