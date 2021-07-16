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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rus yolcu uçağı kayboldu! - Haberler
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Rus yolcu uçağı kayboldu!

Reuters, 13 ila 17 kişiyi taşıyan Rus uçağının Sibirya'nın Tomsk kenti dışında kaybolan uçağın bulunduğunu duyurdu. Uçaktan kurtarılanların olduğu ifade edildi

SON DAKİKA: Rus yolcu uçağı kayboldu! - Haberler
Rus yolcu uçağı kayboldu!
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Reuters

Sibirya'da kaybolan yolcu uçağı bulundu, uçaktan kurtarılanların olduğu açıklandı.

Reuters'ın Interfax'ı kaynak gösterdiği son dakika haberine göre, Rus yolcu uçağı Sibirya'nın Tomsk kenti dışında kayboldu.

Uçakta kaç kişinin olduğuna dair net bir bilgi paylaşılmazken, 13-17 arasında kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Reuters'ın haberine göre, içinde 13 ila 17 kişinin bulunduğu Rus yolcu uçağı Sibirya'nın Tomsk kenti dışında kayboldu. AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdiği ve radardan kaybolduğu aktarıldı.

Bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

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