Rus yolcu uçağı kayboldu!

Sibirya'da kaybolan yolcu uçağı bulundu, uçaktan kurtarılanların olduğu açıklandı.
Reuters'ın Interfax'ı kaynak gösterdiği son dakika haberine göre, Rus yolcu uçağı Sibirya'nın Tomsk kenti dışında kayboldu.
Uçakta kaç kişinin olduğuna dair net bir bilgi paylaşılmazken, 13-17 arasında kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Reuters'ın haberine göre, içinde 13 ila 17 kişinin bulunduğu Rus yolcu uçağı Sibirya'nın Tomsk kenti dışında kayboldu. AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdiği ve radardan kaybolduğu aktarıldı.
Bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.
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