Russell Crowe: Mutluluğumu neden bir düğünle mahvedeyim ki?

Russell Crowe, sevgilisi Britney Theriot ile neden evlenmeyi planlamadığını açıkladı. 61 yaşındaki Crowe ile 33 yaşındaki oyuncu sevgilisi, aslında 2013 yapımı 'Broken City' filminde birlikte rol aldıkları için aynı zamanda eski rol arkadaşları.

2020'den bu yana birlikte oldukları bilinen ikilinin nişanlı oldukları ve evlenecekleri konuşulurken, Russell Crowe, katıldığı bir programda evlenme planı olmadığını söyledi.

"Britney ile nişanlı olduğumuz ve tekrar evleneceğim yönünde haberler çıkıyor" diyen Russell Crowe; "Hayır, çok çok iyi arkadaşız ve harika bir ilişkimiz var. Hayatım şu anda çok neşeli ve mutlu. Neden bunu bir düğünle mahvedeyim ki?" ifadesini kullandı.

Oscar'lı oyuncu; "Bir kez evlendim. Nasıl ve nereye varabileceğini biliyorum. Bu yüzden o noktaya gelmeme gerek yok" diye devam etti.

Russell Crowe, 2003'te Danielle Spencer ile evlendi. Bu evlilik, fiilen 2012'de sona erse de çift, 2018 yılında resmen boşandı. İkilinin, 21 yaşında Charles ve 19 yaşında Tennyson adında oğulları var.

2000 yapımı 'Gladyatör', Crowe'a Oscar kazandırdı