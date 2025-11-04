Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Russell Crowe: Mutluluğumu neden bir düğünle mahvedeyim ki?

        Russell Crowe: Mutluluğumu neden bir düğünle mahvedeyim ki?

        Russell Crowe kız arkadaşı Britney Theriot ile neden evlenmediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 15:20 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Evlenmem de evlenmem"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Russell Crowe, sevgilisi Britney Theriot ile neden evlenmeyi planlamadığını açıkladı. 61 yaşındaki Crowe ile 33 yaşındaki oyuncu sevgilisi, aslında 2013 yapımı 'Broken City' filminde birlikte rol aldıkları için aynı zamanda eski rol arkadaşları.

        2020'den bu yana birlikte oldukları bilinen ikilinin nişanlı oldukları ve evlenecekleri konuşulurken, Russell Crowe, katıldığı bir programda evlenme planı olmadığını söyledi.

        "Britney ile nişanlı olduğumuz ve tekrar evleneceğim yönünde haberler çıkıyor" diyen Russell Crowe; "Hayır, çok çok iyi arkadaşız ve harika bir ilişkimiz var. Hayatım şu anda çok neşeli ve mutlu. Neden bunu bir düğünle mahvedeyim ki?" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Oscar'lı oyuncu; "Bir kez evlendim. Nasıl ve nereye varabileceğini biliyorum. Bu yüzden o noktaya gelmeme gerek yok" diye devam etti.

        Russell Crowe, 2003'te Danielle Spencer ile evlendi. Bu evlilik, fiilen 2012'de sona erse de çift, 2018 yılında resmen boşandı. İkilinin, 21 yaşında Charles ve 19 yaşında Tennyson adında oğulları var.

        2000 yapımı 'Gladyatör', Crowe'a Oscar kazandırdı
        2000 yapımı 'Gladyatör', Crowe'a Oscar kazandırdı
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Russell Crowe
        #evlilik
        #ilişki
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"