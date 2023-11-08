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        Haberler Magazin Rüştü Onur Atilla dedesini kaybetti - Magazin haberleri

        Rüştü Onur Atilla dedesini kaybetti

        SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı tiplemelerle tanınan Rüştü Onur Atilla'nın dedesi Ali Nurhan Çelik hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 09:43 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:44
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        Rüştü Onur Atilla, aldığı acı haberle sarsıldı.

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        Ünlü oyuncunun 86 yaşındaki dedesi Ali Nurhan Çelik’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        Rüştü Onur Atilla, dedesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

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        Rüştü Onur Atilla şu mesajı paylaştı: Dedem bize veda etti. Duruşuyla, üslubuyla, kararlılığıyla, hastalığına kadar kendi kendine yetebilmesiyle, muzipliğiyle, insanlığıyla beni ben yapanlardan sevgili dedem... Acıların dindiği için huzurlu, daha çok zaman geçiremediğimiz için buruğum. Seni seviyorum... Sana teşekkür ediyorum... Hoşça kal.

        #Rüştü Onur Atilla
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