Rüştü Onur Atilla dedesini kaybetti
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı tiplemelerle tanınan Rüştü Onur Atilla'nın dedesi Ali Nurhan Çelik hayatını kaybetti
Rüştü Onur Atilla, aldığı acı haberle sarsıldı.
Ünlü oyuncunun 86 yaşındaki dedesi Ali Nurhan Çelik’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Rüştü Onur Atilla, dedesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Rüştü Onur Atilla şu mesajı paylaştı: Dedem bize veda etti. Duruşuyla, üslubuyla, kararlılığıyla, hastalığına kadar kendi kendine yetebilmesiyle, muzipliğiyle, insanlığıyla beni ben yapanlardan sevgili dedem... Acıların dindiği için huzurlu, daha çok zaman geçiremediğimiz için buruğum. Seni seviyorum... Sana teşekkür ediyorum... Hoşça kal.