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Rüştü Onur Atilla'ya Osmaneli Meydanı'nda sakal traşı! Gel Hemşerim tanıtımı yayınlandı

Pervasız Yapım imzalı sunuculuğunu Rüştü Onur Atilla’nın üstlendiği yeni yarışma programı “Gel Hemşerim” Show TV’de izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Program hazırlıkları son hızla devam ederken Rüştü Onur Atilla’ya imaj çalışması da çekimlerin gerçekleştiği Osmaneli - Balaban meydanında yapıldı. İşte Gel Hemşerim tanıtımı...

Gel Hemşerim

Gel Hemşerim tanıtımı yayınlandı. Sempatik oyuncu  Onur Rüştü Atilla’ya program traşı yarışma çekimlerine ev sahipliği yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından bizzat yapıldı. Köy meydanına kurulan stüdyonun ortasında ustura ile sakal traşı olan Rüştü Onur Atilla renkli ve kahkaha dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Ustura  gerginliği yaşayan Atilla’ya program ekibi yaptıkları esprilerle destek oldu. Traşı yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ünlü sunucuya eski zamanlarda sünneti de berberlerin yaptığını hatırlatınca meydanda kahkahalar koptu.

%100 yerli format “Gel Hemşerim”, açık hava, bol kahkaha ve tam 50 Bin Lira para ödülü vaat ediyor!

Rüştü Onur Atilla’nın sunumuyla “Gel Hemşerim” Cuma akşamı saat 21.00’de Show TV’de!

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