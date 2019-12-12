Almanya ile Rusya arasındaki suikast krizi büyüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Rusya 2 Alman diplomatı sınırdışı ediyor

Rusya'dan Almanya'nın, Ağustos ayında Berlin'de öldürülen Gürcü vatandaşı Zelimhan Kangoşvili suikastında parmağı olduğu gerekçesiyle 2 Rus diplomatı sınırdışı etmesine misilleme geldi. Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nde görevli iki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edildi.

Almanya ile Rusya arasındaki suikast krizi büyüyor
HABERTURK.COM

Almanya ile Rusya arasında, Ağustos ayından bu yana süren 'suikast krizi' yeni bir boyut kazandı.

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan iki Rus diplomatın Almanya tarafından ay başında sınırdışı edilmesinin ardından, şimdi de Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden iki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edildi.

Rus Dışişleri, Alman diplomatların ülkeyi 7 gün içinde terk etmesini istedi.

Geçen Ağustos ayında başkent Berlin'de başından vurularak öldürülen Gürcistan vatandaşı Zelimhan Kangoşvili cinayetinde, Moskova'nın parmağı olduğunu düşünen Alman yönetimi, Rus gizli servisi FSB'ye bağlı olduklarını düşündüğü iki Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Alman Dışişleri sınırdışı kararının, Moskova'nın cinayetin çözülmesi konusunda kendileriyle işbirliği yapmayı reddetmesi üzerine aldıklarını açıklamıştı.

Çeçen kökenli olan Kangoşvili, Çeçenistan Savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaşmıştı.

İngiliz basını, suikasta kurban giden Kangoşvili'nin ölüm emrini, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov'un verdiğini iddia etmişti.

Alman istihbaratı, Kangoşvili suikastına karıştığı gerekçesiyle sınırdışı ettiği Rus diplomatlardan birisinin vize başvurusunda yazdığı telefon numarasının, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir firmaya ait olduğunu belirlemişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'da yangın çıktı
DÜNYARus uçak gemisinde yangın
Pakistan'da avukatlar kendileriyle alay eden doktorlara saldırdı: 3 ölü
DÜNYAPakistan'da hastane baskını: 3 ölü
Aracıyla nehre uçan genç Siri sayesinde kurtarma ekiplerini çağırabildi
DÜNYASiri hayatını kurtardı
ABD'de bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı
DÜNYABebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı
Dışişleri Bakanlığından ABD açıklaması
DÜNYADışişleri Bakanlığından ABD açıklaması
Prag Büyükelçisi Bağış'tan Zeman'a güven mektubu
DÜNYAPrag Büyükelçisi Bağış'tan Zeman'a güven mektubu
Weinstein'dan davacı kadınlara 25 milyon dolarlık tazminat
DÜNYAWeinstein'dan 25 milyon dolarlık tazminat
Süre doldu! İsrail yine erken seçime gidiyor
DÜNYASüre doldu! Yine erken seçime gidiyorlar
ABD'den Kuzey Kore için esneklik teklifi
DÜNYAKuzey Kore için esneklik teklifi
Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin BM açıklaması
DÜNYATürkiye-Libya mutabakatına ilişkin BM açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X