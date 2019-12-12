Almanya ile Rusya arasındaki suikast krizi büyüyor

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Almanya ile Rusya arasında, Ağustos ayından bu yana süren 'suikast krizi' yeni bir boyut kazandı.

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan iki Rus diplomatın Almanya tarafından ay başında sınırdışı edilmesinin ardından, şimdi de Almanya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden iki Alman diplomat istenmeyen kişi ilan edildi.

Rus Dışişleri, Alman diplomatların ülkeyi 7 gün içinde terk etmesini istedi.

Geçen Ağustos ayında başkent Berlin'de başından vurularak öldürülen Gürcistan vatandaşı Zelimhan Kangoşvili cinayetinde, Moskova'nın parmağı olduğunu düşünen Alman yönetimi, Rus gizli servisi FSB'ye bağlı olduklarını düşündüğü iki Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Alman Dışişleri sınırdışı kararının, Moskova'nın cinayetin çözülmesi konusunda kendileriyle işbirliği yapmayı reddetmesi üzerine aldıklarını açıklamıştı.

Çeçen kökenli olan Kangoşvili, Çeçenistan Savaşı sırasında Rusya'ya karşı savaşmıştı.

İngiliz basını, suikasta kurban giden Kangoşvili'nin ölüm emrini, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov'un verdiğini iddia etmişti.

Alman istihbaratı, Kangoşvili suikastına karıştığı gerekçesiyle sınırdışı ettiği Rus diplomatlardan birisinin vize başvurusunda yazdığı telefon numarasının, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı bir firmaya ait olduğunu belirlemişti.