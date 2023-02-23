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Rusya: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Putin ile ilgili açıklamasını "saçma" olarak nitelendirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın "Putin’in, NATO ittifakının güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştığı" yönündeki açıklamasına "Bu, hastalıklı, saçma ve kusurlu bir düşünce tarzıdır." yanıtını verdi

Rusya: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Putin ile ilgili açıklamasını
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamasının "saçma" olduğunu belirterek, "Dışişleri Bakanı bu şekilde düşünüyorsa, yönettiği bakanlık için korkulur." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın "Putin’in, NATO ittifakının güçlenmesi için dünyadaki herkesten daha çok çalıştığı" yönündeki açıklamasıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu açıklamanın "saçma" olduğunu belirtti.

Zaharova, Blinken'in "kötü" bir mizah anlayışına sahip olduğuna işaret ederek, "Bu, hastalıklı, saçma ve kusurlu bir düşünce tarzıdır. Dışişleri Bakanı bu şekilde düşünüyorsa, yönettiği bakanlık için korkulur." şeklinde konuştu.

NATO’nun sürekli genişlediğine dikkati çeken Zaharova, şu şekilde devam etti:

"2022 yılına kadar Moskova mı NATO’yu genişletiyor idi? Rusya-NATO arasındaki anlaşmanın bozulmasından biz mi suçluyuz? Batı bu anlaşmayı bozdu. Biz mi yine suçluyuz? Bu şekilde saçmalık noktasına ulaşılabilir. Onlar, gezegenimizi saçma bir duruma zaten getirdiler. Yıllar boyunca NATO, ittifak olarak sürekli genişledi. Biz bunun endişe verici olduğunu ve sonuçlarının olacağını sürekli dile getirdik."

"WASHINGTON, MOSKOVA İLE GERİLİMİN DERECESİNİ ARTIRMAK İSTİYOR"

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna’ya ziyaretini değerlendiren Zaharova, bu ziyaretin Ukrayna'da 2014 yılında Meydan olaylarının yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Zaharova, "Hem kriminologların hem de psikologların benzer şeyler söylediğini hatırlamak iyi olur: suç işleyen her zaman olay mahalline gelir." şeklinde konuştu.

Biden’ın bu ziyaretle ABD’de gelecek yıl gerçekleşecek seçim kampanyasını başlattığına işaret eden Zaharova, "Biden’ın Kiev ve Varşova’daki açıklamalarında Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözüm konusuna yer verilmemesi, Washington'un Moskova ile gerilimin derecesini artırma isteğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSYA İLE ÇİN'İN KÜRESEL GÜVENLİKLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARI BİRBİRİNE YAKIN"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi’nin başkent Moskova’da bugün bir araya geldiğine dikkati çeken Zaharova, bu görüşmede Çin’in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin planının ele alınmadığını söyledi.

Diğer yandan, Zaharova, Rusya ile Çin’in küresel güvenlik konularındaki yaklaşımlarının birbirine yakın olduğunu söyledi.

"AB, SİVİL MİSYON KONUSUNDA KURNAZLIK YAPIYOR"

Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'da sivil misyon kurma kararına değinen Zaharova, "Onlar sivil misyondan bahsederken, kurnazlık yapıyor, asıl tam gerçeği söylemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Azerbaycan ile Ermenistan’a ilişkilerinin düzeltilmesi ile ilgili ortak çalışmaları başlatma çağrısında bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Zaharova, Hollanda'nın, ülkedeki Rus diplomatlar sayısını kısıtlama, Romanya’nın da başkent Bükreş’teki Rus kültür merkezini kapatma kararına karşılık vereceklerini söyledi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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