Rusya: Ateşkes kararı uygulanmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

BMGK'nin Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararını 25 Mart'ta kabul etmesi ve İsrail'in bu karara uymaması ile ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zaharova, şunları kaydetti:

"BM Tüzüğünün 25. maddesine göre, BM'ye üye devletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uymayı ve kararlarını uygulamayı kabul ediyor. Güvenlik Konseyinin kararlarının tüm BM ülkelerince uygulanması zorunlu. Buna göre BMGK gerektiğinde kararlara uyulmamasını değerlendirme yetkisine sahiptir. Bu, 25 Mart'ta onaylanan ve Gazze'de acilen ateşkes talep eden 2728 sayılı karar için geçerlidir. Rusya, söz konusu kararın acilen uygulanmasından yana."