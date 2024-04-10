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        Rusya: Ateşkes kararı uygulanmalı

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararının tüm BM üyesi ülkelerce uygulanması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 19:46 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:46
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        Rusya: Ateşkes kararı uygulanmalı
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

        BMGK'nin Gazze'de acilen ateşkes talep eden kararını 25 Mart'ta kabul etmesi ve İsrail'in bu karara uymaması ile ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zaharova, şunları kaydetti:

        "BM Tüzüğünün 25. maddesine göre, BM'ye üye devletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uymayı ve kararlarını uygulamayı kabul ediyor. Güvenlik Konseyinin kararlarının tüm BM ülkelerince uygulanması zorunlu. Buna göre BMGK gerektiğinde kararlara uyulmamasını değerlendirme yetkisine sahiptir. Bu, 25 Mart'ta onaylanan ve Gazze'de acilen ateşkes talep eden 2728 sayılı karar için geçerlidir. Rusya, söz konusu kararın acilen uygulanmasından yana."

        Fotoğraf: AA

        ABD'nin, bu kararın bazı hükümlerine karşı çıktığına dikkati çeken Zaharova, bu pozisyonun "yıkıcı" olduğunu vurguladı.

        "FRANSA'NIN UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERME İHTİMALİNE HAZIRIZ"

        Zaharova, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme yönündeki açıklamalarıyla ilgili soru üzerine "Bu saldırgan açıklamaları dikkate aldık. Durumun her türlü gelişimine hazırız." dedi.

        Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların uygulanmasını da değerlendiren Zaharova, "Yaptırımlar, bölgeyi daha güvenli hale getirmiyor." diye konuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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