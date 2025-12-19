Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Avrupa Rusya, bu yıl Ukrayna'da 300'ü aşkın yerleşim yerini ele geçirdi | Dış Haberler

        Rusya, bu yıl Ukrayna'da 300'ü aşkın yerleşim yerini ele geçirdi

        Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'da bu yıl 300'den fazla yerleşim birimini ele geçirdiklerini belirterek "Kontrolümüze 6 bin 300 kilometrekareden fazla alan geçti" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 05:20 Güncelleme: 19.12.2025 - 05:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya, bu yıl Ukrayna'da 300'ü aşkın yerleşim yerini ele geçirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gerasimov, başkent Moskova'da yabancı devletlerin askeri ataşeleri için brifing düzenledi.

        Ukrayna'daki savaşa ilişkin Gerasimov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya askeri, teknik ve maddi destek sağlamaya devam ettiğini belirterek "Buna rağmen cephedeki stratejik inisiyatif, Rus ordusunda." diye konuştu.

        AA'nın haberine göre; Rus güçlerinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin ele geçirilmesine ve güvenli bölgenin oluşturulmasına yönelik eylemlerini sürdürdüğünü dile getiren Gerasimov, şunları kaydetti:

        "2025'te 300'den fazla yerleşim birimi Rus ordusu tarafından kurtarıldı. Bu yıl kontrolümüze 6 bin 300 kilometrekareden fazla alan geçti. Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana ise yaklaşık 94 bin kilometrekare alan kurtarıldı. Ukrayna ordusu ise yıl içinde yaklaşık 6 bin 500 tank ve zırhlı araç, yaklaşık 11 bin 800 obüs ve havan topu ile yaklaşık 500 bin asker kaybetti."

        REKLAM

        Gerasimov, Rus askerlerinin, Donetsk bölgesinde Konstantinovka şehrinin yüzde 50'sini kontrol altına aldığı bilgisini paylaştı.

        Batı'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını belirten Gerasimov, bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna'daki savaşın sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi.

        Gerasimov, Avrupa’nın Rusya ile doğrudan çatışma için askerileştirildiğini ve NATO’nun Rus sınırlarında askeri altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi

        "ABD'NİN NÜKLEER DENEMELERİNE KARŞI TEDBİRLER ALINACAK"

        Rus ordusunun modern silahlarla donatılmaya devam ettiğini dile getiren Gerasimov, "Stratejik nükleer kuvvetlerdeki modern silahların payı yüzde 92'dir. Savunma kapasitesinin artırılması için S-500 uçaksavar füze sistemiyle donatılan hava ve füze savunma tümen oluşturuldu. Ayrıca bu yıl, 'Oreşnik' orta menzilli balistik füze sistemiyle donatılan tugay kuruldu." değerlendirmesini yaptı.

        Gerasimov, ABD'nin nükleer denemeler yapması ihtimaline ilişkin ise "Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'ndaki yükümlülüklerimize bağlı kalıyoruz. Ancak Amerikan tarafının nükleer denemelere başlaması durumunda, buna karşı gerekli tedbirler alınacak." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Valeriye Gerasimov, gelecek yıl geniş kapsamlı "Merkez-2026" stratejik askeri tatbikatını düzenleyeceklerini bildirdi.

        "ORTA DOĞU'DA GERGİNLİĞİN ARTMA İHTİMALİ VAR"

        Orta Doğu'daki duruma da değinen Gerasimov, söz konusu bölgede gerginliğin artma ihtimalinin olduğunu belirtti.

        Genelkurmay Başkanı Gerasimov, şunları kaydetti:

        "Bölgedeki istikrarı belirleyen en önemli faktör, Gazze Şeridi meselesinin çözümü. ABD ve ortaklarının bu konudaki girişimlerinin, bölgedeki terör tehdidini ve İsrail ile Filistinli örgütler arasındaki çatışmaları azaltacağını umuyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Ukrayna
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler