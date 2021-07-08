Rusya'da bir uçak radardan kayboldu! 0:00 / 0:00

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Yamalo-Nenets bölgesinde bir uçağın radardan kaybolduğu, uçağın mürettebatı ile iletişim kurulamadığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, içinde iki kişinin bulunduğu özel bir uçağın radardan kaybolduğu ifade edildi.

Uçaktan dumanların yükseldiği ve uçağın yanında da eliyle ekiplere sinyal veren bir kişinin görüldüğü belirtildi.

Yetkililer daha sonra yaptıkları açıklamada, uçaktaki her iki kişinin de hayatta olduğunu ve bilinçlerinin de açık olduğunu söyledi. Uçaktaki iki kişinin tahliye edildiği aktarıldı