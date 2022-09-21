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Rusya'da bütçe açık vermeye başladı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 küçülmesini beklediklerini belirterek, “Bütçe ağustos itibarıyla açık vermeye başladı. Tüm seviyelerdeki bütçeler şu anda vergi gelirlerinden daha fazla para harcıyor” dedi

Rusya'da bütçe açık vermeye başladı
Rusya'da bütçe açık vermeye başladı
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AA

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rusya Federasyon Konseyi’nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun yavaşlama eğilimine girdiğini belirten Reşetnikov, “Nisanda yüzde 17,8 ile zirveye ulaşan enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 12,4 seviyesine düşmesini bekliyoruz” dedi.

Reşetnikov, Rusya’daki vatandaşların reel gelirlerinin bu yıl yüzde 2 azalacağı, 2023’te ise yüzde 2 artacağı tahmininde bulundu.

Ülke ekonomisindeki düşüşe ilişkin tahminleri de iyileştirdiklerini ifade eden Reşetnikov, “Tahminlere göre, ekonomik durgunluğun dip noktası 2022'nin dördüncü çeyreğinde geçilecek. Yıl sonu itibarıyla Rus ekonomisindeki küçülmenin bu yıl yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Reşetnikov, Rus rublesi döviz kurunun mevcut seviyesine kıyasla zayıflamasını beklediklerini aktararak, “Ancak ruble döviz kurunun gelecek 5 yıl boyunca geçtiğimiz 5 yıla kıyasla yüzde 10 ila 15 arasında daha güçlü olacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Rusya’nın bütçe giderlerinin ise gelirlerin üzerine çıktığını belirten Reşetnikov, “Bütçe ağustos itibarıyla açık vermeye başladı. Tüm seviyelerdeki bütçeler şu anda vergi gelirlerinden daha fazla para harcıyor” ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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