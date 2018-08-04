Rusya'ya bağlı Sibirya'daki Krasnoyarsk bölgesinde meydana gelen helikopter kazasında 3'ü mürettebat 18 kişi yaşamını yitirdi. Mİ-8 tipi helikopterin petrol işçilerini taşıdığı öğrenildi.

TASS Ajansı'nın emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Krasnoyarsk bölgesinde Utair havacılık şirketine ait helikopter, havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.



İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiyor. Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Öte yandan kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğunu açıkladı.

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