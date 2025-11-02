Rusya'dan ABD'ye kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Karayipler'de uyuşturucuyla mücadelede askeri güç kullanmasını şiddetle kınadıklarını belirterek, "Bu tür eylemler, hem Amerikan hukukunu hem de uluslararası hukuku ihlal ediyor." dedi.

Zaharova, Rus basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Karayipler'deki eylemlerini değerlendirdi.

Zaharova, "Uyuşturucuyla mücadelede aşırı askeri güç kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu tür eylemler, hem Amerikan hukukunu hem de uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bunu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk dahil birçok ülke temsilcisi ve uluslararası örgüt kabul ediyor." diye konuştu.

REKLAM

Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde barışın korunmasından yana olduklarını dile getiren Zaharova, bu bölgelerdeki gerginliğin düşürülmesi ve sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Zaharova, Rusya ve Venezuela arasındaki ilişkilerin, stratejik ortaklık kapsamında tüm alanlarda geliştiğini belirterek, "Savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ve güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konular, ülkelerimizin ilgili bakanlıklarının yetki alanındadır. Venezuela yönetimini ulusal egemenliğin savunması konusunda destekliyoruz." dedi.