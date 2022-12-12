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Rusya'dan İstanbul'da ABD ile görüşme açıklaması

Rusya, ABD ile yapılan görüşmelerin gerçekleştiği İstanbul'u 'rahat bir yer' olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Rusya'dan İstanbul'da ABD ile görüşme açıklaması
HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, İstanbul'u ABD ile diplomasi yürütmek için 'rahat bir yer' olarak değerlendirdiklerini ancak henüz Washington'un yapıcı bir yaklaşım benimsediğine inanmadıklarını ifade etti.

RUSYA, RUS VE ABD'Lİ DİPLOMATLARIN İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ YAZMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Cuma günü, Rus ve ABD’li diplomatların İstanbul'da ikili ilişkilerdeki sorunları ele almak üzere bir araya geldiğini bildirmişti.

ABD yönetimiyle doğrudan temas kurmaya açık olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bunun sağlanmasının "zor" olduğunu belirterek, "Yapıcı diyaloğun sürdürülmesi için gerekli koşulların oluşturulması ve olası görüşmelerin anlamlı olması gerekiyor. Amerikalılardan bu konuda önemli bir fikir henüz duymadık" demişti.

Diğer yandan, bir süre sonra ABD ile yüz yüze görüşmeleri yeniden başlattıklarını belirten Ryabkov, Rus ve ABD'li diplomatların bugün Türkiye'de bir araya geldiği bilgisini paylaşmıştı.

Ryabkov, "Bugün İstanbul'da ilgili daire başkanları düzeyinde toplantı yapılıyor. Bu, ikili ilişkilerdeki rahatsız edici konuları istişare etmek için zaman zaman düzenlenen etkinliktir. Bu rahatsız edici konular nelerdir? Rus ve Amerikan büyükelçiliklerinin çalışması konusu bu toplantıda ele alınıyor. Bu görüşme, ABD ile önemli konularda diyaloğu yeniden başlattığımıza dair bir sinyal değildir. Bu bir çalışma toplantısıdır" diye konuşmuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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