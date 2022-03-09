Rusya'dan Ukrayna'ya 'saldırı planı' suçlaması 0:00 / 0:00

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Reuters'ın haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus destekli isyancılara askeri saldırı planladığını kanıtladığını iddia eden 6 sayfalık bir belge yayımladı. Bakanlık askeri bölgelerin yanı sıra Donbass'taki diğer bölgelerin de hedefte olduğunu ifade etti.

Reuters belgeleri bağımsız olarak doğrulayamadı ancak belgelerde Ukraynaca yazılmış ve askeri birlikler için taktik ve hazırlıklara yönelik çizimler olduğunu belirtti.

RUSYA VE UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLARI TÜRKİYE'YE GELECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya'da üçlü formatta görüşeceklerini açıklamıştı.

Çavuşoğlu "Her iki bakan, Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı, üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü bir formatta ve 10 Mart Perşembe günü inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Bu toplantının barış ve istikrar yönünde önemli bir adım olmasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, çatışmaların bir an önce durmasıyla, kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtmişti.