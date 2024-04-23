Rusya'dan Ukrayna'ya füze ve drone saldırısı

Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Mikolayiv, Odessa ve Çerkası bölgelerine insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırdığı bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece 2 "İskender-M" balistik füze ve 16 "Şahed" tipi İHA ile Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, hava kuvvetleri tarafından 15 İHA'nın, Kiev, Mikolayiv, Odessa ve Çerkası bölgelerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da İdare'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kiev'e İHA'ların Rusya'nın Kursk bölgesinden gönderildiğini belirterek, "İHA'lar Sumi, Çerkası bölgelerinden geçerek güneybatıdan Kiev'e girdi. Hava savunma kuvvetleri tarafından tüm düşman hedefi imha edildi." ifadesini kullandı.