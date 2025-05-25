Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı! 13 kişi hayatını kaybetti

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı şehirlerine gece boyunca 367 insansız hava aracı ve füzeyle saldırı düzenledi. Bu, 3 yılı aşkın süredir devam savaşın en yoğun hava saldırısı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmaya çağırdı. Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyanın sessizliği Putin'i sadece cesaretlendiriyor. Bu tür her Rus saldırısı, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar için yeterli bir sebep." dedi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Rus ordusunun Ukrayna’da füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve İHA ile saldırılar düzenlediği ifade edildi.