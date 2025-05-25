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        Haberler Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı! 13 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı! 13 kişi hayatını kaybetti

        Rusya-Ukrayna hattında İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerin ardından esir takasının başlarken, Rus güçleri gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev dahil olmak üzere pek çok kentin hedef alındığı saldırılarda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna, bu saldırının savaşın başlangıcından beri yaşanan en yoğun saldırı olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 25.05.2025 - 11:48
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        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
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        Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna'nın bazı şehirlerine gece boyunca 367 insansız hava aracı ve füzeyle saldırı düzenledi. Bu, 3 yılı aşkın süredir devam savaşın en yoğun hava saldırısı oldu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmaya çağırdı. Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyanın sessizliği Putin'i sadece cesaretlendiriyor. Bu tür her Rus saldırısı, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar için yeterli bir sebep." dedi.

        13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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        Rus ordusunun Ukrayna’da füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi’ne ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerine füze ve İHA ile saldırılar düzenlediği ifade edildi.

        Kiev bölgesine yönelik saldırıda 4 kişinin öldüğü, 3’ü çocuk 16 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Açıklamada, Jitomir bölgesine gerçekleştirilen saldırıda da 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Hmelnitski Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Tyurin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye düzenlenen saldırı sonucu 4 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Ülkedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        "ATEŞKES YERİNE CİNAYETLER İŞLENİYOR"

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus saldırılarına tepki gösterdi.

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        Saldırılarda sivillerin hedef alındığını kaydeden Yermak, “Rus ordusu, bu gece füze ve insansız hava araçlarıyla çocukları ve sivilleri öldürdü. Ateşkes yerine cinayetler işleniyor." ifadelerini kullandı.

        Uzun süredir ateşkes için hazır olduklarını vurgulayan Yermak, Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini belirtti.

        Yermak, şunları kaydetti:

        “Baskı yapılmadığı takdirde hiçbir şey değişmeyecek. Rusya ve müttefikleri, Batı ülkelerinde bu tür cinayetler için güç toplamaktan başka bir şey yapmayacaklar.”

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