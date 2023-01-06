Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rus birlikleri 36 saat boyunca cephe gerisinde kalacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya, Ortodoks mezhebinin Noel akşamı olan 6-7 Ocak tarihinde Ukrayna'da ateşkes ilan edileceğini duyurmuştu. Rus devlet televizyonu 36 saatlik geçici ateşkesin yürürlüğe girdiğini aktardı.

Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ateşkes çağrısının sebebinin Ukrayna ordusunun Donbass bölgesindeki ilerlemeleri olduğunu savundu.

Zelenskiy, "Rusya, Noeli Donbass'taki adamlarımızın ilerlemesini bir süreliğine durdurmak için kılıf olarak kullanmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli ancak o zaman geçici ateşkes olur." dedi.