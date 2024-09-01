Rusya Devlet Başkanı Putin, UCM üyesi Moğolistan'ı ziyaret edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 3 Eylül'de, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye Moğolistan'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, 3 Eylül'de Moğolistan'a ziyaret gerçekleştirerek, Cumhurbaşkanı Uhnaagiyn Hürelsüh ile bir araya gelecek.

Rusya ile Moğolistan arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkilerinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meselelerinin ele alınacağı görüşmede, bazı belgelerin imzalanması bekleniyor. Putin ayrıca, Moğolistan Parlamento Başkanı Dashzegviin Amarbayasgalan ve Başbakan Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile görüşecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, Moğolistan'ın Putin hakkında yakalama kararı çıkaran UCM'ye üye olmasının Kremlin'de endişe yaratıp yaratmadığı yönündeki soruya, "Endişemiz yok. Moğol dostlar ile güzel diyaloğumuz var. Ziyaretin tüm unsurları hazırlandı." dedi. REKLAM