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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü

20 Mart günü Moskova'ya gelen Çin Devlet Başkanı Xi, dün Moskova'dan ayrıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Çinli mevkidaşı Xi ile tarihi bir görüşme gerçekleştirirken, iki liderin önünde birlikte poz verdikleri tablo dikkati çekti

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  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü

    Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da gerçekleştirdiği tarihi görüşmenin ardından dün Rusya'dan ayrıldı.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü

    20 Mart günü Moskova'ya gelen Xi, iki gün boyunca Moskova'da üst düzey temaslarda bulundu.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü

    Xi'nin mevkidaşı Putin ile gerçekleştirdiği görüşme ise tüm dünya tarafından dikkatle takip edildi.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü

    İki lider 21 Mart günü önemli açıklamalarda bulunduktan sonra Putin, Xi'yi Kremlin'in içinde yer alan "Granovita" salonunda ağırladı.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü

    İki liderin, Rus devletinin kurucusu Knyaz Vladimir tablosu önünde verdikleri poz dikkati çekti. Tablo, 1882'de Rus Çarı 3'üncü Aleksander tarafından yaptırılmıştı.
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü

    Putin burada yaptığı konuşmada, Xi ile aralarındaki dostluktan ve samimi ilişkilerinden bahsetti.
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü

    Xi, Putin ile Kremlin Sarayı'nda 4,5 saate yakın baş başa görüşmüştü.
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü

     İki ülke lideri 'Rusya-Çin Stratejik İşbirliği' metni imzaladı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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