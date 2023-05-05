AA

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelere ilişkin konuları görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın önemli uluslararası platformlardaki etkileşim kapsamında koordinasyon faaliyetlerini güçlendirme taahhüdünü yenilediği kaydedildi.

İkilinin "devletler arası ilişkilerde adil, çok kutuplu bir sistem" inşa etme sürecini sürdürme konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Lavrov ayrıca Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari ile Afganistan'daki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, iki bakanın iki ülke arasındaki mevcut ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, "İki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasındaki temasları artırma konusunda anlaştık." ifadesine yer verildi.

ŞİÖ'nün iki gün sürecek Dışişleri Bakanları Toplantısı Hindistan'ın Goa şehrinde bugün başladı.

Fotoğraf: AA