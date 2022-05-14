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Haberler Dünya Putin'den Finlandiya'ya NATO gözdağı: Büyük hata olur! - Son dakika haberleri
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Rusya-Finlandiya hattında kritik görüşme! Putin: Finlandiya'nın tarafsızlık ilkesini terk etmesi hata

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ile telefonda görüştü. Finlandiya'nın NATO'ya üye olma kararının ele alındığı görüşmede Putin, bunun hata olduğunu söyledi.

Putin'den Finlandiya'ya NATO gözdağı: Büyük hata olur! - Son dakika haberleri
Rusya-Finlandiya hattında kritik görüşme
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Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 24 Şubat'ta başlamasının ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma konusu gündeme gelmiş, Finlandiya geçtiğimiz günlerde NATO'ya üye olacağını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından iki lider ilk kez telefonda görüştü.

Interfax'ın aktardığına göre, Niinsto Putin'e Finlandiya'nın NATO'ya katılma planından bahsetti.

RUSYA'DAN FİNLANDİYA'YA: HATA OLUR

Rusya ise Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının Moskova için bir tehdit olduğunu buna yanıt verileceğini söyledi.

RIA'nın aktardığına göre ise Putin Niinisto'ya Finlandiya'nın tarafsızlık ilkesini terk etmesinin hata olduğunu ve Finlandiya'ya karşı herhangi bir güvenlik tehdidi olmadığını söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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