Rusya-Finlandiya hattında kritik görüşme 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 24 Şubat'ta başlamasının ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma konusu gündeme gelmiş, Finlandiya geçtiğimiz günlerde NATO'ya üye olacağını bildirmişti. Bu açıklamanın ardından iki lider ilk kez telefonda görüştü.

Interfax'ın aktardığına göre, Niinsto Putin'e Finlandiya'nın NATO'ya katılma planından bahsetti.

RUSYA'DAN FİNLANDİYA'YA: HATA OLUR

Rusya ise Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasının Moskova için bir tehdit olduğunu buna yanıt verileceğini söyledi.

RIA'nın aktardığına göre ise Putin Niinisto'ya Finlandiya'nın tarafsızlık ilkesini terk etmesinin hata olduğunu ve Finlandiya'ya karşı herhangi bir güvenlik tehdidi olmadığını söyledi.