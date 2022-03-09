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Rusya, Ukrayna'nın 5 kentinden sivillerin tahliyesi için tekrar geçici ateşkes ilan etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 9 Mart Çarşamba günü Moskova saati ile 10.00’dan (TSİ ile aynı) itibaren ‘sessizlik rejimi’ ilan ettiğini ve Kiev dahil olmak üzere Ukrayna’nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi için insani koridorlar sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Rusya geçici ateşkes ilan etti
Rusya geçici ateşkes ilan etti
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev dahil 5 kentinden sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren tekrar geçici ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna'nın kentlerinde insani durumun kötüleştiği belirtildi.

Sivillerin ve yabancı uyruklu vatandaşların güvenliğinin sağlanması önemine işaret edilen açıklamada, "Rusya, 9 Mart'ta Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla ateşkes ilan ediyor ve insani koridorları oluşturmaya hazır." ifadesi kullanıldı.

GECE SAAT 3'E KADAR MUTABAKAT TEKLİFİ

Ukrayna'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde, tahliyeler için insani yardım koridorlarının oluşturulacağı belirtilen açıklamada, Ukrayna tarafına söz konusu koridorların çalışma saatinin belirlenmesi konusunda Moskova saatiyle gece 03.00'e kadar mutabakata varılması teklifinde bulunuldu.

Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Rusya, Kiev’den ve komşu yerleşim yerlerinden Belarus topraklarından Gomel kentine kadar insani koridor sağlamaya hazır olduğunu açıklarken, Harkov’dan Rusya’daki Belgorod yönünde insani koridorlar açarak Belgorod’dan ise hava, demiryolu ve karayolu araçları ile nihai yerlere varışı, Lvov, Ujgorod, İvano-Frankovsk kentlerine ise Ukrayna tarafı ile mutabakat sağlanarak hareket edileceği belirtildi.

Mariupol’den ise Novozaovsk ve Taganrog üzerinden iki koridorla Rostov yönünde, Zaporojye kentine ise Ukrayna tarafı ile mutabakat sağlanarak hareket edilecek. Diğer kentlerden tahliyeler için de Ukrayna tarafı ile mutabakat sağlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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