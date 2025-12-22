Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: Geçici ateşkese karşıyız | Dış Haberler

        Rusya: Geçici ateşkese karşıyız

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'da geçici ateşkese karşı olduklarını ifade ederken "Krizin temel nedenleri gibi sorunların çözümünü sağlayacak ve Rusya Federasyonu'nun anayasal yapısını güvence altına alacak bir anlaşma çerçevesinde çatışmaların durdurulmasından yanayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 21:42 Güncelleme: 22.12.2025 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya: Geçici ateşkese karşıyız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'da geçici ateşkese karşı olduklarını belirterek, "Geçici ateşkes, krizin çözüm sürecinde ilerleme sağlamayacak." dedi.

        Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna'da geçici ateşkesin sağlanması ihtimalini değerlendiren Ryabkov, "Geçici ateşkes, krizin çözüm sürecinde ilerleme sağlamayacak. Geçici ateşkese karşıyız. Krizin temel nedenleri gibi sorunların çözümünü sağlayacak ve Rusya Federasyonu'nun anayasal yapısını güvence altına alacak bir anlaşma çerçevesinde çatışmaların durdurulmasından yanayız." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ryabkov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere işaret ederek, "Yavaş ilerleme gözlemleniyor. Bazı devletler, bu süreci baltalama ve raydan çıkarma yönünde girişimlerde bulunuyor. Amerikan yönetimini buna daha aktif bir şekilde karşı çıkmaya çağırıyoruz. Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin yarattığı sorunlardan yola çıkarak, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi zaman alacak. Bu, her iki tarafın da ilgisini ve çalışma yapmasını gerektiriyor." diye konuştu.

        Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin, Rusya ile ABD arasındaki diyaloğu baltalamaya çalıştığını dile getiren Ryabkov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diyaloğu sürdüreceklerinin altını çizdi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Ryabkov, ABD'nin bu teklife somut tepki vermediğini söyledi.

        Ryabkov, antlaşma süresinin sona ermesinin ardından olumsuz senaryolardan kaçınılacağı umudunu paylaştı.

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin nükleer denemeler yapması ihtimaline ilişkin "ABD, nükleer denemeler yapması durumunda, buna karşılık verme hakkını saklıyoruz." ifadesini kullandı.

        "Rusya ile NATO arasında çatışmanın yaşanması riski var"

        Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını belirten Ryabkov, Avrupa'nın askerileştirilmesi sürecinin devam ettiğini söyledi.

        REKLAM

        "Washington'un Rusya'ya yönelik daha dengeli politika izlemesine rağmen, Avrupa ülkelerinin düşmanca eylemleri nedeniyle Rusya ile NATO arasında çatışmanın yaşanmasıyla ilgili önemli ölçüde risk var." ifadelerini kullanan Ryabkov, bunun feci sonuçlara yol açabileceğine işaret etti.

        Avrupalı bazı yetkililerin, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik "ablukaya alma" tehditlerini değerlendiren Ryabkov, bu bölgenin, Rusya'nın ayrılmaz parçası olduğunu ve güvenliğin sağlanması yönünde gerekli adımlar atılacağını kaydetti.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #Ukrayna
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar